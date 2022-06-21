內外融合綠意之家 兼具開放視野與私密性

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-i29 / Ewout Huibers

資料暨圖片提供-Bedaux de Brouwer & i29

NETHERLANDS

Outside In

內外融合綠意之家

位於荷蘭與比利時邊境的一個小鎮外圍，「Outside In」，顧名思義將戶外空間巧妙融入了室內端景，由荷蘭設計工作室i29與Bedaux de Brouwer Architecten攜手設計。主要生活空間環繞了一個內部庭院、大型游泳池與露台區，每一個動線轉角、每一個房間視野都可以欣賞到戶外的庭院景致。深具環保意識的i29設計團隊以永續性與能源最高效利用為設計核心，並確保建築物整體皆為自然景觀所簇擁。

水平視野布局模糊內外界限

這座佔地寬廣的屋宅居住者為四口之家，空間與空間之間皆以水平佈局串聯，並著意模糊內部與戶外的界線。從遠處看，這棟屋宅就像是一個巨大的黑磚量體，從入口開始透過一系列深思熟慮且縝密講究的佈局將建築周遭的自然景觀與內部庭院皆納入水平視野之中。U形廚房、餐廳和客廳通過蓊鬱蒼翠的室內庭院相連，拉開落地推拉門可以欣賞到周邊停院與游泳池的開闊景致，一個內置的靠窗座位與內部庭院平行，坐落於此可以完全沉靜在庭院充滿生命力的綠意之中。

憑藉純粹的設計方法和適度的材料，Bedaux de Brouwer和i29的設計團隊經精緻的奢華質感低調地融入設計細節之中，而非自命不然的誇飾炫耀。整棟屋宅皆採用大面積的木質合板，並根據建築佈局進行測量以串接不同空間領域，櫥櫃、衣櫃、牆壁、推拉門、床均由相同的木材製成，以此在視覺上呈現均衡與協調感。餐廳的全高推拉門通向戶外用餐和娛樂區，提供充足的自然光線和休息空間。家庭生活所需的儲物空間巧妙地隱藏在落地木門後面，而兒童臥室的內置壁掛式儲物空間則展示了玩具和書籍。

有效利用能源打造環保綠建築

除了模糊戶外與室內場域的界線，設計團隊也立志將Outside In打造成一個有效利用能源的綠能住宅，屋內設置了地熱能儲存、熱泵、屋頂太陽能電池板和圍繞房屋周邊的百葉窗以調節陽光，儘量以自給自足的方式提供整棟屋宅的電力與熱能動力。全黑磚的外觀立面內斂低調，設計團隊刻意將大型綜合植物盆栽與綠色植物整合在建築物的正面，以一種蟄伏的姿態凸顯並展示建築周遭的自然景觀。

設計團隊表示，「最有趣的設計就在於，這座住宅的立面有許多透明直接的開放視野，但同時又保有一定程度的私密性，能深刻地從其佈局中感受到鬱鬱蔥蔥的盎然綠意和巧妙佈置的遮蔽保護。」Outside In就是一個完美的休憩居所，不論在室內或戶外皆可以自在地消磨時間，並透過室內材質素淨淡雅的色彩帶來自然奢華的輕鬆氛圍。