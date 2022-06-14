重述舊式建築嶄新篇章 以色列百年老屋新風貌

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-Gidon Levin

資料暨圖片提供-MGA | Meirav Galan Architect

ISRAEL

重述舊式建築嶄新篇章 Neve Tzedek Patio House

位於以色列台拉維夫歷史悠久的Neve Tzedek社區，原建築是該社區於19世紀末建造的第一批聯排式住宅，於1930年代經過擴建更新，增添了新的格局空間與建築元素，之後隨著時光流逝，屋宅遭到廢棄失去了原本的光華，直到賣給新主人，一個六口之家。以色列建築師Meirav Galan即是在新屋主的委託之下，修復了Neve Tzedek Patio House蒙塵的設計細節，並賦予其更符合現代生活的全新風貌。

變動格局使其符合現代生活需求

原建於19世紀末的屋宅最初只是一棟平頂的單層房屋，1930年代擴建時新增了帶有磁磚屋頂的二樓、戶外陽台以及從外部連接的樓梯。新屋主是一對擁有四個孩子的夫妻，他們一直在尋找Neve Tzedek街區的屋宅，因為其歷史背景與建築特色深深吸引著他們，而做為該街區最古老的房屋，Patio House正是符合他們需求的物件，但老舊的動線佈局勢必要經過大刀闊斧的更動，才能真正打造出讓六口之家舒適居住的理想居所。

重述舊式建築嶄新篇章 Neve Tzedek Patio House

建築師Meirav Galan表示：「當我第一次參觀這棟房屋時，即使經過多年的疏於管理，仍能從其中感受到歐洲與當地的地中海風格相融的氛圍氣息。」她進一步描述道：「我看到了令人印象深刻的挑高天花板、經典的歐式木門窗、鐵製雕花欄杆與帶有巴黎風情的美麗地中海陽台，我在腦海中細細描繪著每一個設計細節並將之與客戶的居住需求交織在一起。」

重述舊式建築嶄新篇章 Neve Tzedek Patio House

Neve Tzedek Patio House全新的的佈局建築設計跨越一個長方形地基，包括根據市政法的要求進行保護、部分破壞和新建，將建築面積從250平方米擴大到 580平方米，其中190平方米在確保可支撐現有結構以及不影響到鄰近房屋的前提之下，將之規劃在平面之下。

重述舊式建築嶄新篇章 Neve Tzedek Patio House

保留歷史建築細節並引入新元素

藉由Meirav Galan的設計，一些特殊的歷史建築細節被保留並細心修復，同時引入新的設計元素，並藉由動線規劃讓整棟屋宅看起來更為鮮活明亮。整個房子的內部細節提供了現代和傳統參考的互補組合。元素包括幾何地磚、鑲板牆、精心製作的細木工和工業風格的燈具。屋宅北翼原有的兩層樓、立面的原始開口及獨特的陽台都被完整保留，原本外部連接兩層樓面的樓梯被拆除並被一個新的擴建空間取代，屋頂也成為生活空間，小型游泳池配有燒烤和休息區、種植箱和可欣賞城市屋頂景觀的陽台，可以在綠意簇擁之下，悠閒地欣賞鄰近富有特色的歷史街景；由於保存高度的限制，南翼重新更動擴建，包括兩層低於舊翼層的新樓層，以及一個帶陽台的瓷磚屋頂閣樓。立面雖然是新的，但其設計細節與原來的北立面相似。中央庭院被設計為房屋的中心，位於舊翼和新翼之間，提供額外的自然光，並在非常密集的城市結構中間作為私人戶外空間。

重述舊式建築嶄新篇章 Neve Tzedek Patio House

重述舊式建築嶄新篇章 Neve Tzedek Patio House

重述舊式建築嶄新篇章 Neve Tzedek Patio House

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鋼框窗戶立面的中央庭院

Meirav Galan主導的翻新工程將建築及主要生活空間完全重新配置在一個新的中央庭院周圍，使日光可以穿透到每一層樓的房間內。五間臥室和三間浴室位於上層兩層，而地下室提供各種房間，包括一間舒適的臥室、一間客房和一間書房。由於創造了這個額外的區域，建築師有足夠的空間在整個建築中創建一個新的三層高的中央庭院。經由地中海植物和墊腳石的美化，為屋宅提供了一個寧靜祥和的中心。與現有建築中較重的歷史元素相比，Galan 選擇了工業風格的鋼框架玻璃打造這個庭院的門面，創造了一個在整個建築中可見的現代細節。雖然街道立面保留了原始房屋和社區的美學特徵，但庭院的鋼框窗戶立面被設計為對比實體，強調了新的建築設計。就如Meirav Galan所描述的，「這是為這座歷史屋宅的舊故事添加的新篇章」。

重述舊式建築嶄新篇章 Neve Tzedek Patio House

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