歐陸古典建築盛宴 蒙特內哥羅的奢華住宿

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-DENNISTON 、Courtesy of One&Only Resorts, One&Only Portonovi in Montenegro

蒙特內哥羅 歐陸古典建築盛宴

One & Only Portonovi

蒙特內哥羅（Montenegro），或譯為黑山共和國，是位於巴爾幹半島西南部、亞得里亞海東岸上的一個多山國家。這個鮮為人知且亞洲甚少人踏足旅遊的旅遊勝地因其地理位置，擁有相當獨特的歷史與文化背景，甫開幕不久的One&Only Portonovi也融入當地的建築特色與自然之美，帶來截然不同的奢華住宿體驗。

蒙特內哥羅 歐陸古典建築盛宴

享譽盛名的比利時建築師Jean-Michel Gathy擔任該項目的創始建築師、室內及景觀設計師。Jean-Michel Gathy的設計作品不僅開拓出全新度假勝地，更締造充滿新鮮感的精彩體驗，為多國旅遊業及旅遊經濟帶來新氣象。他率先於印尼Amanwana引入豪華帳蓬住宿，並以Chedi Muscat（曾三度獲投選為全球最佳酒店）推動阿曼的奢華旅遊發展。全新開幕的One & Only Portonovi亦同樣企圖引領旅客踏足鮮為人知的歐陸旅遊勝地，盡情享受奢華度假體驗。

蒙特內哥羅 歐陸古典建築盛宴

融入歷史的宮殿建築特色

One&Only Portonovi的項目建築過程雖然由第三方監督，並提供了部分額外素材選項，但整體設計亦完全符合Denniston的最初概念，以該地的鄂圖曼帝國歷史為藍本，及座落於古時途經亞得里亞海進入威尼斯的貿易路線，將古今完美串連，也將當地歷史藉由設計細節娓娓傳遞，讓住客在享受悠閒度假風情的同時，亦能深入了解當地的特有文化與歷史傳承。

蒙特內哥羅 歐陸古典建築盛宴

One&Only Portonovi位於蒙特內哥羅最美海灣之一科托灣（Boka Bay）的入口，住客可乘坐飯店的私人小艇，暢遊多個與世隔絕的海灘及古鎮，欣賞保存完好的建築，感受其醉人魅力。飯店設計融合當地文化、歷史及地理特色，建有華麗外牆、雄偉柱廊，以及當地建築特有的赤褐色三角屋頂。室內設計以科托爾的巴洛克風格宮殿建築，以及威尼斯人於附近建造的佩拉斯特港口為靈感，處處洋溢優雅風格。

蒙特內哥羅 歐陸古典建築盛宴

蒙特內哥羅 歐陸古典建築盛宴

以當地歷史底蘊為設計靈感

飯店正門極具氣派，接待處及酒吧天花設有巨大吊燈，室內色調以橙、紅及金色配搭藍色，另有一個兩側飾有圓柱及拱門的土耳其浴池，還有以蒙特內哥羅教堂外型為設計藍本的泳池，倘佯在泳池裡可以欣賞遠方一望無際，壯闊宏偉的蔚藍灣景。

蒙特內哥羅 歐陸古典建築盛宴

蒙特內哥羅 歐陸古典建築盛宴

One&Only Portonovi共設113間客房及套房，以及10間豪華One&Only私人住所。住客可在以蒙特內哥羅自然之美為靈感的設計及概念之中，盡見設計巨擘Jean-Michel Gathy的獨特設計風格。多間客房及套房以碧海翠谷、赤褐屋頂及銀灰山嶺為設計靈感，將科托灣之美展現無遺。每間客房都以當地的壯麗景色及歷史底蘊為創作靈感，設有門廳及陽臺或露臺，為住客帶來清幽怡人、室內外空間兼備的生活享受。設備齊全的浴室以藏書室為構思，坐臥兩用的長沙發可變為浴缸，沐浴間則以仿義大利文藝復興風格設計的屏風作遮隔。每間客房的特色壁爐將開放式浴室、臥室及客廳的寬敞空間貫連起來，處處彰顯其設計巧思與精緻細節。

蒙特內哥羅 歐陸古典建築盛宴