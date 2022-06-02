【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-歐德集團

跟上精彩多元的居家未來式！

一室擁有酒吧、派對空間及日式圍爐裏

超越居住功能的本質，社交、興趣亦是住宅空間錦上添花的存在，讓現代人對於多元生活的期待到達全新階段。歐德設計師李文平重新思考未來居家型態的演變，以革新多樣的設計手法，從居者的需求進行價值主張，在後疫時代新常態的秩序下，賦予「家」多重體驗與意義。從獨棟別墅搬遷至單層的轉換，是本案屋主意欲維繫家人情感的企盼，期望以輕鬆愜意的體驗感，構築與家人共樂的溫馨場域。設計圍繞家庭需求出發，結合小酒吧、家宴餐廳及多功能日式圍爐裏，在理想與實用之間取得平衡，跟進精彩豐富的生活未來式！

【設計重點】

重點1：不浪費零碎空間 轉角遇見小酒吧

對於喜歡品酒的人來說，擁有一個私人的居家酒吧，恣意享受專屬的風格酌飲，無疑是夢想清單裡必列的一項。打破大坪數才能設置家庭酒吧的迷思，設計師以一座兼容收納與隔斷的玄關櫃，切分出玄關與廚房兩大區域，並善用過道空間的零碎角落，創造出獨具特色的小吧台；櫃體背面襯以沉穩溫潤的木質，搭配鐵件吊櫃及高腳椅，使空間品味與格調同步升級。除了滿足獨自小酌一杯的願望之外，繞進酒吧內部，更設置L型的工作檯面，讓屋主與好友在家中歡聚微醺，為生活加入調酒樂趣。

重點2：彈性調整餐廳座位數 為家宴派對而生

隨著現代人的生活越發精采，在家舉辦家宴、派對、下午茶等社交聚會，不只達成個人對多元生活的追求，也成為人與人之間培養情感的捷徑。因應生活型態的變化與轉換，在現代居家規劃上，首重空間靈活度及可調節性，故仔細斟酌動線、家具與用途三者關係，在餐櫃中央留有嵌合餐桌的凹槽，賦予彈性伸縮、延伸座位數的能力，能隨意切換成多人聚會模式，因應各種多變的居家情境。

重點3：多寶閣+升降桌 打造現代「圍爐裏」

陪伴及參與感向來是凝聚家庭情感的核心元素，喜愛日式文化的屋主一家，經常藉由團聚吃燒肉的活動，來建立屬於溫馨又有趣的「家庭日」。因此設計師透過架高地坪構築和室空間，除利用「Order多寶閣」擴增儲物量，借助上掀式的收納設計，成功讓厚重的冬被、零散的日常備品遁形無影外，於內部中心點納置「歐德升降電動桌」，讓雙腳能舒適往下伸展，打造出改良版的日式圍爐裏，在隱藏設計的加乘下，空間更得以自由靈巧地在家庭用餐、品茗小聚及客房使用中轉換。

重點4：同樣材質串聯視覺 創造不同風格屬性

考量家庭成員嚮往的空間風格有所不同，如何展現各自的美感與氛圍，同時和諧地融匯於一體，材料的應用與變化是成就混搭風居宅的重要因子。面對現代及古典兩種截然不同的風格調性，選取紋理特殊的卡拉拉仿石材系統板，作為串聯公、私領域的視覺符號，除了透過色彩、線條及材質奠定空間主題，更在主次比例、對稱設計、組合方式等表現手法上仔細琢磨，完善構成畫面的美感與協調性。

客廳以大面積的石紋橫向推展，拉闊牆體廓面，構築簡練大氣的樣貌，末端邊界佐以木格柵收尾，為此畫下強而有力的視覺斷點。沉著知性的木質調、上下錯落的黑色機櫃，輾轉豐厚整體的質感與層次。為了勾勒出現代風的輪廓，運用黑白交襯的桌几、風格地毯、畫軌設計，以及藏有收納的「歐德 ODIN 奧丁沙發」逐步將人文溫度寫入空間佈局。

主臥同樣採用卡拉拉仿石材系統板，從主視覺形式轉為陪襯角色，藉由對稱設計強化古典風格側重的形式感，中間夾襯典雅的藍色格狀「歐德莫蘭迪新成型門板」，在在突顯了畫面的立體維度。顛覆系統櫃厚重單調的想像，歐德系統傢俱精緻的細節裡潛藏木作般的細膩感，而色質勻潤的白色表面，輔以簡約雅致的線板語彙，不僅提煉出古典美學的精髓，也體現生活溫柔浪漫的一面。由於女主人屬於過敏體質，綠建材標章認證及施作工法，也大幅減少油漆帶來的甲醛刺鼻味，貼心為居者的健康把關。

重點6：發揮「因地制宜」的彈性 臥室收納再升級

針對三種格局相異的臥室，除了依據坪數大小、動線方向、梁柱問題，以及居者喜愛的風格構畫出完整的佈局，並極致發揮空間坪效，給予實用又美觀的收納良帖。平整方正的主臥房，運用大面置頂的衣櫃拉滿空間利用率，同時達到虛化梁柱壓迫的效果；而內部也進行了有效的功能劃分，藉此優化拿取更衣的流暢度。為了不浪擲任何一面採光與景觀，窗邊一隅設置了精緻的半腰斗櫃，保留原有的窗景，搭配與整體色調相互呼應的灰藍捲簾，延續一室的平靜與優雅。

女兒房位於全室的邊間，多處存有突兀梁柱，容易影響空間整體規劃，在審慎斟酌梁柱位置後，將機能、動線、家具重新整合組織，透過一體成形的思維脈絡，沿著空間輪廓接合210公分的大尺度衣櫃、L型書桌及玻璃展示櫃，並同步梳理出流暢無阻的行走動線。全室以清新淡雅的木質，搭襯夢幻童趣的珊瑚粉跳色牆，於一絲靜謐恬淡中透散精緻與甜蜜，進而傳達出北歐簡美生活的態度。

空間略顯侷促的兒子房，採用量身訂製的加長版架高臥鋪，與女兒房的單品抽屜床同樣有著額外的收納功能，爭取空間利用最大值。選以仿布紋質感的面材，與衣櫃、書桌相輔相成，和諧一致；隨著層疊有致的視覺編排，又有玻璃吊櫃的元素轉換，在一派輕鬆無壓的生活氛圍中，脫離坪數的綑綁和束縛，展現率性自在的風格態度。

SPACE DATA

室內坪數// 42坪

設計風格// 混搭風

空間格局// 4 房 2廳 2衛

房屋類型// 新成屋

建材使用// 歐德系統傢俱、Order多寶闔、Order電動和室桌、Order小蜻蜓2.0掀床、奧丁沙發、克洛伊床墊、Serta紐華克床墊、人造石、鐵件、烤漆玻璃