西班牙絕美藝廊 寓藝術於歷史遺跡

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-Daniel Schäfer

資料暨圖片提供-Laplace、Hauser & Wirth Menorca

西班牙。寓藝術於歷史遺跡

Hauser & Wirth Menorca

梅諾卡島（Menorca）是地中海西部一島嶼，位處馬略卡島東北，屬西班牙巴利阿里群島的第二大島。Hauser & Wirth Menorca即設於梅諾卡島南部，馬洪海岸附近一個小島上被廢棄的醫院設施內，該設施由英國海軍從1700年代初期建造和占領，在廢棄多年之後，法國建築工作室Laplace與景觀建築公司Piet Oudolf一同合作，將其翻新改建為將藝術作品融於建築與自然之中的絕美藝廊。

保留建築特色與文化記憶

該小島名為Isla del Rey，建於18世紀的醫療設施佔據了島上大部分的面積，一個為期兩年的建築文化與自然保護項目將島上主要的三座建築改建為一個佔地約1500平方米的藝術文化中心。總共設置了八個展覽空間、一家餐廳、一間藝廊商店、一條遍佈雕刻作品的雕塑小徑與綠意盎然的物種多元化庭院。

Laplace的設計團隊表示，希望透過調整結構並突顯出歷史傷痕使其保留舊有建築的記憶，「我們想要盛揚這座建築的歷史，並為其遺留下的過往傷痕帶來更多的文化價值。整個改造計畫必須保留建築的完整性，並圍繞著周遭環境進行工作，白色立方體的空間成為我們努力挑戰的空間。」長而線性的展覽空間佔據了最大的兩座建築，並與一個標誌著畫廊入口的現代庭院毗鄰而立。

忠實還原過往海軍歷史痕跡

設計團隊在修復過程中使用了傳統材料和技術，結合了當地的磚石、赤陶瓦屋頂和水磨石地板，這些地板都是用當地採購的石頭建造的。原始木樑經過修復與重新粉刷，牆壁也刻意不予以抹平，保留歲月的痕跡，牆壁和天花板藉由大窗戶的點綴，成為藝術作品之外的另外一個欣賞焦點。「我們對海軍建築進行了很多研究，從桁架、窗戶、內門、大門甚至於一個椅凳都儘量保留其特色，我們不希望它是一種模仿，我們希望他它重當地元素，並且忠實地還原當地海軍的歷史過往。」

Hauser & Wirth Menorca周圍的花園和景觀則由戶外景觀大師Piet Oudolf設計，他融合了當地原生植物，並保留了舊場地原有的橄欖樹群，利用排列縝密的塊狀鋪砌板引導遊客制藝廊周遭的庭園中，觀看包含了Louise Bourgeois、Franz West、Eduardo Chillida以及Joan Miró多位藝術大師的雕塑作品。