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資料暨圖片提供-熱玩創意設計

環抱綠意 融入健康設計的魔法師

坐落於新店安康地區有一處別墅聚落，陽光灑落進車窗，盼向窗外有一整排的綠樹搖曳，從繁忙與紛擾的都市駛向這幽靜的「市」外桃源，有綠中海之名的伴山別墅彷彿被環山擁抱。經手建案裝修多年經驗的楊翔宇總監，很久以前就接觸到以健康為主研發材料的木地板廠商（茂系亞），經第一屆綠設計師好友強力推薦也加入綠裝修的行列。長期穿梭在工地現場的他，非常理解過往施工過程會產生大量對人體健康危害的粉塵，也因此影響他成立設計公司後，將降低施工中的汙染為首要核心。究竟翔宇總監如何把健康的設計手法融入現場呢？透過近期他與張倚夢設計師聯手完成的伴山別墅-實品屋案例，讓我們來一起探訪。

愛上綠意圍繞：輕奢華的現代別墅

推開鐵藝質感大門，映入眼簾即為田園磚小路與栽種著各式植物的小庭院，微風吹來，令人心曠神怡。伴山別墅有著天然的優勢條件–環山擁抱的環境，讓這裡的每一戶住家都能擁有清新好空氣，打造健康居住空間，最重要的就是通風路徑的規劃，讓室內空氣與戶外空氣產生對流循環。偌大的落地窗幾乎每層樓都有，打開窗戶就能呼吸最天然的新鮮空氣，輕紗布簾讓光線更溫潤的穿透入屋。為了讓自然光線更好的在室內延展，廚房與客廳用一面大理石牆與符合整體色感的貼膜透玻璃間隔，大理石牆面亦鑲嵌一片細長的透玻璃，光線從戶外進入室內時，穿透進廚房也能往客廳方向散射。良好的光線就能大大地減少開燈用電與降低室內溫度，輕鬆達到節能省電的效果。

伴山別墅實品屋《靜墨》

伴山別墅實品屋《靜墨》

伴山別墅實品屋《靜墨》

坪數// 80坪／5房2廳4

所用建材//石塑地板、全室木工櫃體於工廠製作

我見青山多嫵媚：坐擁山林的日式景觀

日本在小空間中所做極大運用有著深遠的造化，不僅提高了空間效能更提升了生活品質。位於伴山別墅另一側的住宅，原建構隔局因為有斜面的屋頂與高聳的空間，激發楊翔宇綠設計師與張設計師用簡約日式設計來規劃空間利用的靈感。沒有太多譁眾取寵的綴飾，用樸實的藤紋家具與天然紋路的木皮為主軸，打造較具現代感的日式裝修。頂樓有山形的屋頂空間也被兩位設計師利用的淋漓盡致，由於有地上梁的先天劣勢，導致最上面的空間不易運用，但卻被包裝成把氛圍包覆的方正空間，可以取代一樓不大的客廳作為第二個交誼空間。大量櫃體不論是在“靜．墨”抑或是此處“沐．木”，所有櫃體皆於工廠製作再至現場組裝，藉以降低施工中的汙染，這也是熱玩創意整合有限公司對健康的最大堅持。

伴山別墅實品屋《沐木》

伴山別墅實品屋《沐木》

伴山別墅實品屋《沐木》

伴山別墅實品屋《沐木》

坪數//45坪／3房2廳2衛+閣樓區

所用建材//石塑地板

【小知識】創造清水模的清透質感—水泥板

相信不少人因日本建築大師安藤忠雄而認識「清水模」這種獨具質樸魅力的建築形式，然而此一手法並非安藤大師獨有，其實是建築現代主義的表現手法之一，但這並不影響多數人對於此種手法的喜愛。沒有任何塗裝與貼飾，也減少很多材料的毒性逸散，張設計師以此發想，用水泥板（看似水泥外觀的板材）仿清水模靜謐氛圍的形式呈現。