漫遊夢幻櫻花公園 詮釋花卉「經驗」與「知識」整合之美

這款名為Space of Mind的迷你型小屋是芬蘭建築工作室Studio Puisto與家具品牌Made By Choice合作開發的,以應對新冠病毒大流行,為被迫需要在家中度過更多時間的人們提供放鬆的空間。Space of Mind主要用作一個偏遠且離網的藏身處,但它們也可以建在離家更近的地方,用作辦公室、花園健身房或是備用臥室,小屋具有模組化的內部結構,使其能快速輕鬆地適應於使這種層出不窮的使用需求。

2022-05-11 15:01