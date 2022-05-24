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漫遊夢幻櫻花公園 詮釋花卉「經驗」與「知識」整合之美

聯合新聞網／ DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-蔚龍藝術有限公司

漫遊夢幻櫻花公園

Flower Art

中部科學園區開發后里及七星園區，致力於在地共融，其同步設置的公共藝術裝置以后里特色花卉為主題，融入文心蘭、彩色海芋自然外型及花語「飛躍情緒」之意，由藝術公司策畫《飛躍AI》系列公共藝術作品。《飛躍AI》系列作品皆座落於熱門景點與人流區。《飛躍AI-I》設置於中科綠地與中科廠商崴立機電認養種植了包含河津櫻、八重櫻、吉野櫻、綠萼櫻、富士櫻等數百棵櫻花樹相映，每逢春季櫻花綻放，皆吸引大批遊客前往朝聖。

本案邀請國際知名法籍藝術家Marc Fornes與臺灣藝術團隊物件美好二組藝術團隊，分別以花卉結構類比AI，由核心放射四周，點、線、面360度全觀點視角，呼應后里在花卉觀光產業所扮演之不可取代的地位。藝術家從自然界找尋靈感，以現代科技工藝重新詮釋花卉「經驗」與「知識」整合之美。Marc Fornes擅長將數位科技實體化，為國際間炙手可熱的藝術家，曾與草間彌生合作設計Louis Vuitton倫敦專櫃，作品分布於哈薩克阿斯塔納、美國夏洛特市、坦帕市、厄爾巴索市等城市。

《飛躍AI-I》為Marc Fornes首件於臺灣曝光的作品，創作以電腦推演3D造型，拆分超過5,000餘片模組再實體組裝，展現人工智能參數之美。物件美好團隊由藝術家馬君輔與賴亭玟所組成，曾獲第六屆公共藝術獎藝術創作獎，作品《AI-II》創作概念則是由人腦細胞出發，每個位元相互連結，如同聯結在地產業，又結合科技與花卉之美。兩件作品創作意涵同時呼應中科發展，視覺延伸彰顯其標誌性，將繼2018年臺中世界花卉博覽會與2020臺灣燈會之後，再立后里新地標。

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