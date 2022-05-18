【DECO雜誌】

撰文者-歐德集團

資料暨圖片提供-歐德集團

現代混搭風擘劃機能美感退休宅

Artful Living Space

新購入的50坪空間，即將成為夫妻享受愜意退休生活的空間，整體規劃以格局機能、空間安全及日後生活需求為基準，歐德設計師張智欽巧妙地融入屋主鍾情的藝術風格底蘊，將美感潺流於空間個角落，打造出滿足屋主期待與願想的理想退休宅。

機能與美感兼具 創造舒適安全領域

長時間於國外接觸藝術的屋主，非常在意生活品質及設計美感，對鮮豔色調也勇於搭配嘗試，經過格局微調及場域動線劃分，將空間做出流暢串聯及視覺延伸，不僅讓室內整體看起來更為寬闊舒適，無遮蔽開放式設計，也讓夫妻倆人在家中個別空間時，保有共同視線，達到互相照應的安全考量。

玄關地面以兩色調大理石搭配，深蘊質感及自然紋理，美感獨具，與線條精鍊的櫃體彼此映襯，開啟美感空間的首端；擠身鞋櫃裡的穿鞋椅，完美融入其中，化解屋主彎腰穿脫鞋時的不便，也創造進出門時停留迴旋空間的簡約美感。玄關石材色調延續至電視牆及下方檯面，淡雅而簡單俐落的細花紋路，提升出居家質感。對應至廊道的懸吊展示櫃，讓屋主能夠擺放個人收藏，透過玻璃投以照明，體現不凡美感，當人處於公場域之中，珍愛的收藏品即能映入眼簾。

設計素材完美映襯 鋪敘深厚藝術品味

客廳原始空間中，天花有橫梁壓頂，採用木皮做出包覆，取代段落局部修飾，直接由壁面為始延伸全室做出連貫，延長視覺、放大空間，木質的溫煦簡樸與石材磅礡冷冽完美融合，使整體設計更加有韻味。摒棄原始隔間牆，運用矮牆結合灰玻作為區隔場域的媒介，形塑出開放式書房並與客廳串聯，各自保有私隱，更達到視覺動線完整。巧妙引入自然採光，穿透全室，浸潤暖陽下，享受美好時光。

同樣以開放式設計連結餐廚區，打造出與客廳結合的寬敞生活尺度，大理石小吧檯成了廚房內外的隱形分界。為符合喜愛高彩度及家具品味極佳的屋主，設計師以湛藍牆面與現有櫃體做搭配，深淺之中的交互層次，為家注入另一道風景。玄關櫃背牆另闢電器櫃，接續一致簡約風格，下方預留紅酒櫃區域，利用櫃體做出整合，讓空間更顯得乾淨俐落不凌亂。

將設計回歸日常需求 融入美感佐襯

初期規劃時，屋主便提出希望有大容量收納功能，在主臥設計中，順延四面牆面設置頂天立地衣櫃，滿足大量衣物儲放需求，並於其中加入隱藏式滑門設計連通主臥衛浴，與衣櫃融為一體，完善整體視覺美感。為了在意照明的屋主，在床頭壁面刻意嵌入鋁條燈，強化光線處理，床頭以系統板材搭配進口壁紙營造風格，以不同調性的灰色系展現立體層次。次臥則以木質調構築，淺色木質紋路更加清晰，窗下壁面特意使用與衣櫃同色系做出包覆，與床頭淡雅綠相映襯，在暖光照明下，讓整體氛圍沉穩而療癒。

現代混搭風的設計，添加多重細膩元素，結合客戶自有家具，將風格刻劃的更為完整，成功詮釋以設計回歸需求兼具美學的真理，也寓意夫妻倆相伴到老的牽絆情感於其中，讓家不僅蘊含感性意義之處，亦成為美學絕佳的舒適退休宅。