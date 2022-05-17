普立茲克建築獎揭曉 以建築創造無限力量

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-Lars Borges

資料暨圖片提供-The Pritzker Architecture Prize

Diébédo Francis Kéré

The 2022 Pritzker Prize Laureates

普立茲克建築獎揭曉

國際建築界的最高榮耀─普立茲克建築獎已於日前宣布，來自西非布吉那法索的建築師Diébédo Francis Kéré（迪埃貝多．弗朗西斯．凱雷）奪得了此項殊榮，他也是普立茲克建築獎成立以來首位獲獎的非裔建築師。凱雷熱心於社會公義並傾力投入，他奔赴眾多被主流世界所忽略的國家，在當地建築和基礎設施缺失的情況之下，憑藉對本土材料的創造性應用聯結並回應自然氣候，將其建築理想一一實現，改善了當地人的居住環境與生活品質。

根植當地 以建築創造無限力量

2022年度評審辭中提到：「他深知，建築關乎的是目標而非實物，是過程而非產品。弗朗西斯．凱雷以其全部作品向世人昭示：根植於當地的材料，能夠創造無限的力量。他的建築，為社區而建，與社區共存，直觀反映出社區的方方面面——從建造、取材、規劃到社區的特質都已融入建築。」中小學校舍作品產生的影響力推動了眾多新機構的誕生，每一家機構都對當地的氣候環境和永續性發展體現出足夠的敏感度，無疑將惠及後世數代。如肯亞的獅子初創園區是一個信息和通信技術主導的理工類院校園區，它通過使用當地開采的石料和堆棧塔進行被動冷卻，以最大限度地降低保護技術設備所需的空調開銷。布吉納法索的布吉納理工學院第一期建築外牆採用冷卻粘土現場澆築而成，從而大大縮短了工期。懸垂的桉樹遮陽能力極差又消耗土壤中的養分，而在這裡被重新利用來襯托傾斜的波形金屬屋頂，以在這個國家短暫的雨季期間保護建築物。雨水被收集至地下儲存，用於灌溉園區內的芒果種植園。

布基納理工學院BIT

1965年出生於布吉納法索—世界上受教育程度最低和最貧窮的國家之一，這裡沒有乾淨的飲用水、電力和基礎設施，更談不上建築。父母堅持讓凱雷接受教育，之後他遠赴柏林學習建築。在某種意義上，他一次又一次地追本溯源，回歸故土之根。他從自己在歐洲的建築塑造和設計中汲取精髓，與家鄉的傳統、本地需求和習俗結合在一起。他決意將自己在這所世界領先的工科院校所獲得的教育資源帶回祖國，用以提升當地人的知識技能，助益於文化和社會的發展。

獅子初創園區Startup Lions Campus

貫穿於建築作品中的光之詩意

「在布吉納法索，好的建築就是一間教室，你可以坐在那裡，讓濾過的光線按照你想要的方式進入，照在黑板上，或灑在課桌上。我們怎樣才能帶走太陽的熱量，同時又能充分利用光線呢？要創造氣候條件來提供基本的舒適感，實現真正意義的授課和學習，體會教學的樂趣。」這是凱雷一直在思索的問題。

甘多小學Primary School

光的詩意表達始終貫穿於凱雷的建築作品中。陽光經過建築物、庭院和過渡空間的層層濾透，消解了正午的酷熱，營造出靜休或聚會的場所。甘多小學圖書館的混凝土屋頂在由傳統陶罐組成的網格內澆築而成，陶罐移除後留下的缺口可以用於散熱，並形成圓形的自然光束流連其中，照亮建築的內部空間。由桉木構成的立面圍繞在橢圓形的建築周邊，創造出避免光線直射的靈活戶外空間。莫三比克的本加河畔學校的牆壁上有韻律地設置了若干孔洞引入光線，營造出明亮通透的環境以喚起學生的信任感。布吉納法索拉昂戈的醫療和社會福利中心，牆壁上裝飾著高低錯落，富有韻律的外窗，讓每個人都能欣賞到獨特的、如畫般的風景，無論是站著的醫生、坐著的訪客，還是臥床的病人。

本加河畔學校Benga Riverside School

布吉納法索 拉昂戈醫療和社會福利中心CSPS

與兒時記憶串聯的設計語彙

凱雷的設計飽含象徵意義，他在甘多的成長經歷亦對他在非洲以外的建築作品影響頗深。在聖樹下交流思想、追憶往事、慶祝和集會的西非傳統貫穿始終。在美國加州科切拉音樂節建造的Sarbalé Ke是以凱雷的母語比薩語命名的，意思是「慶典之家」，其設計受到空心的猴麵包樹形狀的啟發，在他的家鄉，這種樹因其藥用價值備受尊崇。英國倫敦蛇形畫廊中央結構取自大樹的形狀, 外圍蜿蜒曲折、互不相連的牆體由三角形靛藍色模塊組成，藍色在他的文化中是像徵力量的顏色，也是建築師兒時穿過的藍色波布服的顏色。懸挑的大屋頂與他在非洲的建築如出一轍，其漏斗形體量可收集雨水用來澆灌景觀綠地，提醒人們關注世界各地正在經歷的水資源短缺現象。

Sarbalé Ke

倫敦蛇形畫廊Serpentine Pavilion

滿懷民族自信與建築理想，凱雷將職業生涯中最為關鍵且最具雄心的項目之一付諸現實—布吉納法索國民議會，設計委託業已完成，但建築因當前局勢動盪而仍未完工。 2014年布吉納法索騷亂摧毀了建築物的原有架構，建築師又設計了一座階梯式的網格金字塔形建築，內部是一個能夠容納127人的集會大廳，其外部又便於人們進行非正式集會。這座建築從形態和隱喻兩方面啟迪了全新的視角，而這只是總體規劃中作為起點的一環，更為宏大的構想還包括本地植物景觀、展覽空間、庭院，以及一座為抵制舊政權而捐軀的逝者而立的紀念碑。

布吉納法索國民議會Burkina Faso National Assembly

布吉納法索國民議會Burkina Faso National Assembly

評審辭也特別指出：「身處危機中的世界，面對不斷變化的價值觀和世代更迭，他提醒著我們建築實踐繼往開來的基石所在：社區意識和敘事價值，正如他秉持共情之心、滿懷自豪之情向世人娓娓道來的敘述：建築可以成為一座生生不息、綿綿不絕的源泉，帶來持久的幸福和快樂。」