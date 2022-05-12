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同居試婚必修課！掌握男女有別的收納技巧 共享甜蜜和諧新生活

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-歐德集團

同居試婚必修課！掌握男女有別的收納技巧，共享甜蜜和諧新生活

「同居生活」是尚未步入婚姻的男女，熟悉彼此與磨合習慣的關鍵性階段，不論戀愛關係多緊密，在面對兩人一起生活的共用空間時，如何維持和諧不踩地雷？事先妥善的設計與規劃，可以大幅降低彼此的摩擦，讓同居生活漸入「家」境。歐德設計師陳澤明依據本案男女主的興趣愛好、生活模式，納入各自的觀點與訴求，並進一步統整「男女有別」的日常習慣，將空間美學與收納技巧做有效融合，成功構畫出兩人都滿意的生活藍圖。

【設計重點】

重點1：男女收納大不同 完美搞定同居生活

從事科技產業的男主人，喜歡收集牌卡和模型，且對於家電的質感十分講究，因此電視主牆與機櫃的設計，充分考慮環繞音響的配置，並採用玻璃展示櫃及LED燈條的組合，演繹現實的科幻未來感。作為男主人工作室的次臥房，以L型橫向延伸的大尺度檯面、寬綽流暢的轉圜動線，形塑舒適無壓的辦公環境，同時與後側置頂收納櫃無縫嵌合，向上發展垂直收納，施展空間最大效益。

性格浪漫溫柔的女主人，將開放式書房視為悅豫心境的場域，獨坐窗前閱讀，啜飲一杯咖啡，抑或是在全然悠閒的情緒中，享受陽光，消遣一個閒暇無事的午後，都是這個區域賦予生活的特權。對此，設計師以精確的比例邏輯，塑造一隅臨窗臥榻，為居者的生活增添更多意趣與情致，而實用的收納機能則巧藏於下方抽屜櫃，從中收穫額外的儲物量。針對女主人海量的衣物，主臥房採用收納掀床作為換季衣櫃，輕鬆化解了衣物夏冬混放的無序狀態。

重點2：善用五金設計 打造零死角收納

良好的收納組織是提高坪效、創造規律有序生活的首要條件。因應屋主大量鞋履，加上親友經常來訪聚會，總為鞋子沒處置放而感到煩惱。因此在玄關櫃裡利用五金安裝旋轉鞋架，藉由360度自由旋轉功能，以及「之」字型交錯的置鞋設計，瞬間提高鞋櫃兩倍的收納量，使入門端景更加整潔美觀、井然有序。

根據屋主平日的使用習慣，設計師將收納機能統一集中於獨立更衣區，並全方位解析各功能分區要點。在衣櫃鄰近衛浴一側，透過五金設計，規劃抽拉式層架，可放置瓶瓶罐罐及隨身小包，節省拿取常用備品的時間，提高生活的便利度。

重點3：活用櫃體側身 發揮面面俱到功能

櫃體不在多而在於「精」，是一個實用住宅的重要法則，在系統櫃規劃時，往往只注重內部的容納量，忽略櫃體側身的利用價值。因此本案開放式書房後方，設置一座能存放大量書籍的書櫃，在銜接廊道轉角處，利用櫃體與橫梁之間的畸零縫隙，規劃一道轉向的薄型展示櫃，使書櫃收納力更加多元之外，加上燈條光氛烘襯，也為廊道過渡帶增添美麗端景，使實用性與精緻度同步升級。

為了提供長輩舒適溫馨的起居空間，長輩房以淺色木紋收納櫃，營造溫潤平和之感，並藉由推拉門的方式，解決開門迴旋半徑影響走道動線的困擾。而櫃體側身更植入抽屜櫃與掛放外套的收納空間，體貼外出時便於拿取衣物。

重點4：財位破漏解法 構築良好風水格局

本案格局雖方正，卻有著許多風水上的疑慮，設計師從佈局直搗問題核心，在實用與美學之間採取對策。為了避免「穿堂煞」的漏財格局，玄關規劃了置頂收納櫃作為界定場域的隔斷，養出一方聚氣納財的好格局之餘，也清晰定義了內外場域關係。

轉個身，迎面而來是「開門見灶」的不利現象，利用夾紗玻璃門劃分區域，模糊的視野化解直視廚房爐台的禁忌，同時憑藉其穿透的特性，展開光線自由穿梭的路徑，為空間創造寬敞開闊的感受。

在私領域上同樣出現不少風水困擾，其中，主臥房床頭緊鄰衛浴出口，容易影響睡眠及健康，設計師複製廚房玻璃門方法，改以屏風方式呈現，不僅成功截斷視線，讓人感受不到浴室存在，也增加了更衣間的隱私性。長輩房常見的「床頭壓梁」，則運用淺櫃墊出床頭厚度，成功避開了橫梁帶來的頂上壓力。

重點5：細微之處成就質感 展演時尚個性

對設計師來說，空間所呈現的「質感」，乃自於細節的打磨，以及綜合視覺、線條及材質的美學輸出。由於屋主在色彩與布藝面料上極其講究，通過攝取城市的摩登感，將沉靜高雅的莫蘭迪色系，融入沙發、牆面、窗幔和靠枕之中，佐搭一室溫潤的Order floor超耐磨地板，在視覺觸發心理的作用下，敘寫出溫柔柏悅的空間情緒。

不止於表面拼湊的色塊圖景，更在乎深層的美學意涵，在主張舒適和諧的節奏裡，公領域的櫃體、電視主牆以黑白大理石紋的對撞張力，來回應屋主對時尚個性的鮮明追求。格柵線條、金質邊框層層疊加的細節，精緻又不過度浮靡，是一種體面的奢華，亦是植入生活的品味。

SPACE DATA

室內坪數//33坪

設計風格//混搭風

空間格局//3 房 2廳 3衛

房屋類型//新成屋

建材使用//歐德系統傢俱、鐵件屏風、鋁框門、大理石餐桌、Order floor超耐磨地板

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本案為新成屋，身為竹科工程師的屋主幾年前因裝修位於桃園青埔的房子，已與歐德設計師陳一華有過愉快的合作經驗，對於整體設計風格與歐德系統櫃的耐用度及美觀度相當滿意，因此新買房亦安心委託設計師處理。

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