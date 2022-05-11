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因地適性心靈居所 疫情誕生的多功能小屋

聯合新聞網 / DECO TV
因地適性心靈居所 Space of Mind
因地適性心靈居所 Space of Mind

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-Archmospheres／Marc Goodwin

資料暨圖片提供-Studio Puisto

因地適性心靈居所

Space of Mind

芬蘭建築工作室Studio Puisto設計了一個適應性強的預製型小屋，可以在任何地方建造。這款名為Space of Mind的迷你型小屋是與工作室與家具品牌Made By Choice合作開發的，以應對新冠病毒大流行，為被迫需要在家中度過更多時間的人們提供放鬆的空間。Studio Puisto的想法是讓Space of Mind主要用作一個偏遠且離網的藏身處，但它們也可以建在離家更近的地方，用作辦公室、花園健身房或是備用臥室，小屋具有模組化的內部結構，使其能快速輕鬆地適應於使這種層出不窮的使用需求。「Space of Mind是一個現代化的小屋，可以作為一個專門的空間來思考、充電和放鬆，我們可以在這裡找到自己內心的平靜。」設計團隊解釋道：「但我們發現內心的平靜狀態對所有人來說須滿足不同的條件。因此，Space of Mind設計的一個不可或缺的重點是它的多功能性和適應性。」

因地適性心靈居所 Space of Mind
因地適性心靈居所 Space of Mind

Space of Mind小屋採用輕巧的木質結構，面積不到10平方米。它們在工廠預製，以盡量減少對現場的破壞，並確保可以在偏遠地區輕鬆運輸和安裝。外部覆層選項包括落葉松木、黑色氈紙或帶立縫的鍍鋅鋼，而地基則由可拆卸的螺旋橋墩或輕質混凝土製成。輕巧的特性可以透過起重機或直升機進行運輸，靈活地放置在世界任何地方。內部裝飾也採模組化系統，可以安裝不同的家具，這些家具用木釘固定在主結構上，適度地增加內部空間的使用機能性與生活氣息。

因地適性心靈居所 Space of Mind
因地適性心靈居所 Space of Mind

第一個已安裝的Space of Mind小屋選擇落葉松覆板，安放於芬蘭波爾沃群島的一個山頭上。之所以選擇落葉松是因為其素才會隨著時間逐漸變灰，以融入周圍環境，而且設計團隊在附近建造更多輔助建築或機能元件，之後將其作為度假小屋出租。

因地適性心靈居所 Space of Mind
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