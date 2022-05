因地適性心靈居所 疫情誕生的多功能小屋

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-Archmospheres/Marc Goodwin

資料暨圖片提供-Studio Puisto

因地適性心靈居所

Space of Mind

芬蘭建築工作室Studio Puisto設計了一個適應性強的預製型小屋,可以在任何地方建造。這款名為Space of Mind的迷你型小屋是與工作室與家具品牌Made By Choice合作開發的,以應對新冠病毒大流行,為被迫需要在家中度過更多時間的人們提供放鬆的空間。Studio Puisto的想法是讓Space of Mind主要用作一個偏遠且離網的藏身處,但它們也可以建在離家更近的地方,用作辦公室、花園健身房或是備用臥室,小屋具有模組化的內部結構,使其能快速輕鬆地適應於使這種層出不窮的使用需求。「Space of Mind是一個現代化的小屋,可以作為一個專門的空間來思考、充電和放鬆,我們可以在這裡找到自己內心的平靜。」設計團隊解釋道:「但我們發現內心的平靜狀態對所有人來說須滿足不同的條件。因此,Space of Mind設計的一個不可或缺的重點是它的多功能性和適應性。」

Space of Mind小屋採用輕巧的木質結構,面積不到10平方米。它們在工廠預製,以盡量減少對現場的破壞,並確保可以在偏遠地區輕鬆運輸和安裝。外部覆層選項包括落葉松木、黑色氈紙或帶立縫的鍍鋅鋼,而地基則由可拆卸的螺旋橋墩或輕質混凝土製成。輕巧的特性可以透過起重機或直升機進行運輸,靈活地放置在世界任何地方。內部裝飾也採模組化系統,可以安裝不同的家具,這些家具用木釘固定在主結構上,適度地增加內部空間的使用機能性與生活氣息。

第一個已安裝的Space of Mind小屋選擇落葉松覆板,安放於芬蘭波爾沃群島的一個山頭上。之所以選擇落葉松是因為其素才會隨著時間逐漸變灰,以融入周圍環境,而且設計團隊在附近建造更多輔助建築或機能元件,之後將其作為度假小屋出租。