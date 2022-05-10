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和洋相融設計風格 東急凱彼德大飯店

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-©TOKYU HOTELS

資料暨圖片提供-東京觀光事務所台灣辦事處

和洋相融設計風格

日本。東急凱彼德大飯店

City Oasis

來到東京這個充滿魅力的大城市，鬧中取靜的住宿地點是不少旅人的考量重點，古今交融，結合日式與現代設計元素的和洋相融旅店，正可以充分滿足旅人身心靈的全方位休憩。鄰近日枝神社綠林環抱氛圍的「東急凱彼德大飯店」宛如城市綠洲般的和洋相融風格，值得赴日旅客一探。

直通國會議事堂前站、溜池山王站的東急凱彼德大飯店，坐落於可搭乘四條地鐵路線的優越交通位置，而緊鄰知名能量景點－日枝神社，拜神社的綠林環繞之賜，處於東京黃金地段的東急凱彼德大飯店，有著鬧中取靜的地緣優勢，讓不少遊客趨之若騖。東急凱彼德大飯店在2021年《富比士旅遊指南 Forbes Travel Guide》的飯店項目當中，榮獲5星的最高殊榮，還是日本首間被全球知名獨立酒店品牌「璞富騰酒店及度假村（Preferred Hotel & Resorts）」指定為LEGEND系列的飯店。

重新開幕的東急凱彼德大飯店，巧妙結合傳統日式建築與現代化的元素裝點，其中最具象徵性又吸睛的，莫過於由世界級建築師隈研吾匠心獨運在大廳的「斗拱」，這項設計採用支撐傳統佛寺、神社屋頂的木頭組合構造，期以化解挑高建築給人的壓迫感，也讓大廳與鄰接的日枝神社就像是合為一體，展現出空間延續般的舒適感。而44.8平方公尺以上的寬敞房型，搭配6公尺寬的巨幅玻璃窗，房外優雅的景緻，一覽無遺。

東急凱彼德大飯店的所在地，曾經進駐美食家北大路魯山人所主宰的會員制料亭「星岡茶寮」，飯店也間接承襲這股對美食探究的熱忱，以提供日式、中式、洋式的料理服務來滿足每位旅客的味蕾。除此之外，順應近年純素主義者漸增的風潮，飯店也積極開發純素料理，讓美味滿點的健康餐點，提供給素食旅客也能享有賓至如歸的感受。

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理性與感性的精妙對弈 理想美式屋宅

擁有44年屋齡的老舊屋宅，存在漏水、天花板壓迫、格局未臻理想…等狀況，愛得設計黃泰維總監在傾聽屋主的居住需求之後，整修解決原屋存在的問題，並將屋主對於未來生活的期許一一實現，以巧妙的設計手法串聯起屋主過往生活在此間的兒時回憶與現今生活中的情感羈絆，讓理性與感性在空間中精妙碰撞，激化成一間實用機能與視覺美感完美揉合的安適居宅。

莫蘭迪質感打造現代美式鄉村寓所

本案為新成屋，身為竹科工程師的屋主幾年前因裝修位於桃園青埔的房子，已與歐德設計師陳一華有過愉快的合作經驗，對於整體設計風格與歐德系統櫃的耐用度及美觀度相當滿意，因此新買房亦安心委託設計師處理。

現代風雅緻灰調 描繪恬靜時光

透過用心傾聽與掌握屋主的需求和生活習慣，設計師發想空間規劃與其風格展現，主旨以家人相聚客廳享受彼此陪伴的恬靜時光傳遞情感意象，本案以灰黑白色系為空間基調，與多元材質交織出層次感豐富的現代風格，過程中亦透過創意提案與細心溝通，量身定製出簡約俐落美學的特色起居空間，最終構築出屋主心中所想的「家」的溫馨樣貌。

純粹大器輕奢華 前衛時尚的生活溫度

本案榮獲2022年美國MUSE Design Awards最高榮譽白金獎。為大囍室內設計團隊第二次與屋主合作，為約16年屋齡的百坪空間重新規劃。設計放大廳區使用的尺度格局，利用異材質大理石、不鏽鋼鍍鈦、鋼刷木皮、長虹玻璃等搭接處理，建構出具低調奢華質感的時尚精品宅邸。

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