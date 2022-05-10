和洋相融設計風格 東急凱彼德大飯店

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-©TOKYU HOTELS

資料暨圖片提供-東京觀光事務所台灣辦事處

和洋相融設計風格

日本。東急凱彼德大飯店

City Oasis

來到東京這個充滿魅力的大城市，鬧中取靜的住宿地點是不少旅人的考量重點，古今交融，結合日式與現代設計元素的和洋相融旅店，正可以充分滿足旅人身心靈的全方位休憩。鄰近日枝神社綠林環抱氛圍的「東急凱彼德大飯店」宛如城市綠洲般的和洋相融風格，值得赴日旅客一探。

直通國會議事堂前站、溜池山王站的東急凱彼德大飯店，坐落於可搭乘四條地鐵路線的優越交通位置，而緊鄰知名能量景點－日枝神社，拜神社的綠林環繞之賜，處於東京黃金地段的東急凱彼德大飯店，有著鬧中取靜的地緣優勢，讓不少遊客趨之若騖。東急凱彼德大飯店在2021年《富比士旅遊指南 Forbes Travel Guide》的飯店項目當中，榮獲5星的最高殊榮，還是日本首間被全球知名獨立酒店品牌「璞富騰酒店及度假村（Preferred Hotel & Resorts）」指定為LEGEND系列的飯店。

重新開幕的東急凱彼德大飯店，巧妙結合傳統日式建築與現代化的元素裝點，其中最具象徵性又吸睛的，莫過於由世界級建築師隈研吾匠心獨運在大廳的「斗拱」，這項設計採用支撐傳統佛寺、神社屋頂的木頭組合構造，期以化解挑高建築給人的壓迫感，也讓大廳與鄰接的日枝神社就像是合為一體，展現出空間延續般的舒適感。而44.8平方公尺以上的寬敞房型，搭配6公尺寬的巨幅玻璃窗，房外優雅的景緻，一覽無遺。

東急凱彼德大飯店的所在地，曾經進駐美食家北大路魯山人所主宰的會員制料亭「星岡茶寮」，飯店也間接承襲這股對美食探究的熱忱，以提供日式、中式、洋式的料理服務來滿足每位旅客的味蕾。除此之外，順應近年純素主義者漸增的風潮，飯店也積極開發純素料理，讓美味滿點的健康餐點，提供給素食旅客也能享有賓至如歸的感受。