精緻奢華住宿體驗 深圳五星級酒店
【DECO雜誌】
撰文者-DECO雜誌
資料暨圖片提供-文華東方酒店集團
精緻奢華住宿體驗
中國。深圳文華東方酒店
Luxury Travel
深圳文華東方酒店位於福田區一座樓高79層的全新高尚摩天大樓UpperHills的高層部分，其178間寬敞的客房和套房均坐擁壯麗的城市全景，飽覽鬱鬱蔥蔥的蓮花山公園和筆架山公園景觀。酒店共設178間寬敞雅致的客房，均可欣賞城市天際線的醉人景色。客房面積由56平方米到76平方米不等，當中16間佈置精巧的套房面積則由114平方米到400平方米不等。豪華景觀客房採用俐落的現代設計，住客可透過全牆式落地窗俯瞰蓊鬱的城中公園景色，寬敞且時尚的住房空間，寧靜宜人的氛圍讓別具品味的旅客可遠離塵世煩囂，盡情放鬆身心；尊貴景觀客房則可飽覽活力四射的深圳市景，無論是公園或天際線的白天風光，或是璀璨迷人的都市夜景，皆可毫無阻礙地盡收眼底。
位於78樓的文華閣為賓客打造專屬的行政酒廊體驗，提供寬敞的行政酒廊及用餐區，到處均可飽覽醉人景色。著名的文華東方水療中心亦提供多項養生護理療程，同時設有高科技健身中心及長20米的室內游泳池供住客使用；為秉承集團卓越的餐飲美譽，飯店匯集八間高雅時尚的餐廳和酒吧，包括一間由米其林星級大廚輝師傅主理的高級粵菜餐廳，以及主打中菜、西班牙菜、日本菜及法國菜的多家餐廳，此外另設復古天台酒吧MO Bar，為饕客帶來精緻奢華享受。飯店多元化的場地空間及設施亦成為活動策劃的絕佳選擇，其中包括設計新穎別緻的獨立活動場所The Cube，配合最新的會議技術及設備，是舉辦各種大型聚會、商務會議、雞尾酒會和婚禮的理想場所。
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