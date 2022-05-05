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精緻奢華住宿體驗 深圳五星級酒店

聯合新聞網 / DECO TV
精緻奢華住宿體驗 深圳文華東方酒店
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【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-文華東方酒店集團

精緻奢華住宿體驗

中國。深圳文華東方酒店

Luxury Travel

深圳文華東方酒店位於福田區一座樓高79層的全新高尚摩天大樓UpperHills的高層部分，其178間寬敞的客房和套房均坐擁壯麗的城市全景，飽覽鬱鬱蔥蔥的蓮花山公園和筆架山公園景觀。酒店共設178間寬敞雅致的客房，均可欣賞城市天際線的醉人景色。客房面積由56平方米到76平方米不等，當中16間佈置精巧的套房面積則由114平方米到400平方米不等。豪華景觀客房採用俐落的現代設計，住客可透過全牆式落地窗俯瞰蓊鬱的城中公園景色，寬敞且時尚的住房空間，寧靜宜人的氛圍讓別具品味的旅客可遠離塵世煩囂，盡情放鬆身心；尊貴景觀客房則可飽覽活力四射的深圳市景，無論是公園或天際線的白天風光，或是璀璨迷人的都市夜景，皆可毫無阻礙地盡收眼底。

精緻奢華住宿體驗 深圳文華東方酒店
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精緻奢華住宿體驗 深圳文華東方酒店
精緻奢華住宿體驗 深圳文華東方酒店

位於78樓的文華閣為賓客打造專屬的行政酒廊體驗，提供寬敞的行政酒廊及用餐區，到處均可飽覽醉人景色。著名的文華東方水療中心亦提供多項養生護理療程，同時設有高科技健身中心及長20米的室內游泳池供住客使用；為秉承集團卓越的餐飲美譽，飯店匯集八間高雅時尚的餐廳和酒吧，包括一間由米其林星級大廚輝師傅主理的高級粵菜餐廳，以及主打中菜、西班牙菜、日本菜及法國菜的多家餐廳，此外另設復古天台酒吧MO Bar，為饕客帶來精緻奢華享受。飯店多元化的場地空間及設施亦成為活動策劃的絕佳選擇，其中包括設計新穎別緻的獨立活動場所The Cube，配合最新的會議技術及設備，是舉辦各種大型聚會、商務會議、雞尾酒會和婚禮的理想場所。

精緻奢華住宿體驗 深圳文華東方酒店
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深圳文華東方酒店位於福田區的全新高尚摩天大樓UpperHills中，其178間寬敞的客房和套房均坐擁壯麗的城市全景，飽覽鬱鬱蔥蔥的蓮花山公園和筆架山公園景觀。

理性與感性的精妙對弈 理想美式屋宅

擁有44年屋齡的老舊屋宅，存在漏水、天花板壓迫、格局未臻理想…等狀況，愛得設計黃泰維總監在傾聽屋主的居住需求之後，整修解決原屋存在的問題，並將屋主對於未來生活的期許一一實現，以巧妙的設計手法串聯起屋主過往生活在此間的兒時回憶與現今生活中的情感羈絆，讓理性與感性在空間中精妙碰撞，激化成一間實用機能與視覺美感完美揉合的安適居宅。

莫蘭迪質感打造現代美式鄉村寓所

本案為新成屋，身為竹科工程師的屋主幾年前因裝修位於桃園青埔的房子，已與歐德設計師陳一華有過愉快的合作經驗，對於整體設計風格與歐德系統櫃的耐用度及美觀度相當滿意，因此新買房亦安心委託設計師處理。

現代風雅緻灰調 描繪恬靜時光

透過用心傾聽與掌握屋主的需求和生活習慣，設計師發想空間規劃與其風格展現，主旨以家人相聚客廳享受彼此陪伴的恬靜時光傳遞情感意象，本案以灰黑白色系為空間基調，與多元材質交織出層次感豐富的現代風格，過程中亦透過創意提案與細心溝通，量身定製出簡約俐落美學的特色起居空間，最終構築出屋主心中所想的「家」的溫馨樣貌。

純粹大器輕奢華 前衛時尚的生活溫度

本案榮獲2022年美國MUSE Design Awards最高榮譽白金獎。為大囍室內設計團隊第二次與屋主合作，為約16年屋齡的百坪空間重新規劃。設計放大廳區使用的尺度格局，利用異材質大理石、不鏽鋼鍍鈦、鋼刷木皮、長虹玻璃等搭接處理，建構出具低調奢華質感的時尚精品宅邸。

簡約蘊藏和諧現代風 小家庭也能很有型

本案榮獲2022年美國MUSE Design Awards銀獎。為單層住宅規劃，實際室內面積約70平方米，為了爭取最佳化的使用者利益：首先移除部分牆線、結合精準比例分配來放大空間、削弱封閉感，並創造涵蓋大量收納在內的高坪效；其次是善用玻璃類輕介質取代實牆，強化視覺與光影流動，再搭配全區低限、無壓兼具質感的灰階設定，讓主要設計元素得以前後呼應。

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