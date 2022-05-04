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理性與感性的精妙對弈 理想美式屋宅

聯合新聞網 / DECO TV
兩個主要公領域之間以玻璃鐵件層架區隔。
兩個主要公領域之間以玻璃鐵件層架區隔。

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-愛得室內設計

理性與感性的精妙對弈

Rationality and Sensibility

擁有44年屋齡的老舊屋宅，存在漏水、天花板壓迫、格局未臻理想…等狀況，愛得設計黃泰維總監在傾聽屋主的居住需求之後，整修解決原屋存在的問題，並將屋主對於未來生活的期許一一實現，以巧妙的設計手法串聯起屋主過往生活在此間的兒時回憶與現今生活中的情感羈絆，讓理性與感性在空間中精妙碰撞，激化成一間實用機能與視覺美感完美揉合的安適居宅。

對愛得設計黃總監來說，美感須奠基於需求之上，所謂的「型隨機能」最重要的就是深入了解屋主的日常生活習慣與使用需求，並參酌屋主的風格或配色喜好給予專業的建議與規劃，再藉由不斷的溝通協調將一切細節打磨到最佳狀態，方能創造出讓屋主感到安心且自在的居住場域。

藉由家具擺放與裝飾點綴，從視覺比例上分散色彩牆面焦點。
藉由家具擺放與裝飾點綴，從視覺比例上分散色彩牆面焦點。

濃郁的色彩搭配融入美式風格家具

整體空間中最為搶眼的當屬海軍藍與橘紅色的大面積牆面，這兩色為美國伊利諾大學的學校代表色，因為屋主與子女們皆曾於此就讀，初始就強烈希望將這兩色運用在空間當中作為一種生活情感的聯結與依託。因這兩個色彩過於鮮明濃烈，原本擔心大面積的運用會略帶違和感，然而在經過家具擺放與裝飾點綴，從視覺比例上分散視覺焦點，反而使其成為空間中張揚卻不誇張的亮點。

開放視野可以讓居住者隨時了解對方動態。
開放視野可以讓居住者隨時了解對方動態。

空間內擺放的家具也大多為屋主從美國帶回來的柚木色實木家具，是1900年成立的美式風格家具品牌Stickley 設計製造的Mission Style系列家具，其精緻雕琢的工藝設計，天然粗獷的紋路卻又不失沉穩內斂的質感，經由設計師妥適的擺放定位，不僅增添了屋主日常使用上的舒適度，其所流露出的品味風範更深化了整體居家風格的自然韻味。

左：濃烈的色彩搭配在家具與照明掩映下淡化了其張揚姿態。　右：屋主從美國帶回的美式風格家具在舒適度及美感營造上皆為空間加分。
左：濃烈的色彩搭配在家具與照明掩映下淡化了其張揚姿態。　右：屋主從美國帶回的美式風格家具在舒適度及美感營造上皆為空間加分。

實用合理的細節規劃與格局更動

原屋有樓上外牆滲漏以及輕鋼架天花板過於壓迫的問題，為方便日後修繕時能精準掌握屋況，屋主希望能將天花板打開改善封閉的視野。設計師拆除原本的輕鋼架天花板，讓混凝土與樑架自然展現，並將外露的管線收束整理避免造成視覺上的凌亂，刻意保留的灰銀色金屬管搭配灰階暗調的軌道燈，讓照明與氛圍營造取得了協調統一，挑高的天花板也能將屋主擁有的四台腳踏車懸吊其上收納而不顯突兀擁擠。

刻意外露天花板、管線搭配軌道燈營造出一種餐酒館的獨特情調。
刻意外露天花板、管線搭配軌道燈營造出一種餐酒館的獨特情調。

適度的燈光照明營造出慵懶舒適的情境氛圍。
適度的燈光照明營造出慵懶舒適的情境氛圍。

在屋主不希望格局做太大變動的前提之下，浴室與廚房的位置因排水管線保留不變，原本的客廳改規劃為飯廳與廚房相連，門廳與起居客廳間則以玻璃層架區隔。此外考慮到平常只有屋主夫妻兩人居住，原四房隔間明顯不符使用，於是將四房變更為兩房，一間主臥配置小型更衣室，另一間則規劃為客房兼女屋主的繪畫工作室，特別設置的水台讓閒暇作畫時更為便利，放大房間格局時又保有多功能的空間機能。

左：公領域與私領域以牆面作為轉折區隔。　右：原四房格局更動為兩房，空間加大且更添靈活機能性。
左：公領域與私領域以牆面作為轉折區隔。　右：原四房格局更動為兩房，空間加大且更添靈活機能性。

左：主臥室與小更衣室之間的隔間牆面讓家具擺放有了更為合理的規劃。　右：客房內特別為女屋主打造的水台，閒暇作畫時更為方便。
左：主臥室與小更衣室之間的隔間牆面讓家具擺放有了更為合理的規劃。　右：客房內特別為女屋主打造的水台，閒暇作畫時更為方便。

黃總監形容這整個案子從前期規劃、工程施作到細節著墨就像是一個有趣的冒險旅程，跟屋主的溝通討論也像是一場理性與感性的對弈，在日常實用機能與情感美學融合中不斷拉扯，最終完成如此深具風格又兼顧舒適生活的理想屋宅。

SPACE NOTES

建築形式// 商住混合大樓老屋翻新

空間坪數// 室內約35坪

室內格局// 兩房兩廳、雙衛浴、陽台

使用建材//鐵件、玻璃、軌道燈、木地板、木質、塗料油漆、原木家具

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