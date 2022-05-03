【DECO雜誌】

撰文者-DECO TV編輯部

資料暨圖片提供-歐德集團

莫蘭迪質感打造現代美式鄉村寓所

The texture of life

本案為新成屋，身為竹科工程師的屋主幾年前因裝修位於桃園青埔的房子，已與歐德設計師陳一華有過愉快的合作經驗，對於整體設計風格與歐德系統櫃的耐用度及美觀度相當滿意，因此新買房亦安心委託設計師處理。

由於屋主喜愛氛圍舒適、光線充足的簡約明亮感，並希望帶有美式鄉村的復古線條，具設計感的同時亦符合實用需求，從格局規劃、風格設定到色彩運用與收納空間配置，結合歐德系統傢俱和板材，最終以現代混搭美式鄉村風格構築出屋主期望的舒適敞亮起居空間。

莫蘭迪灰與深藍 鋪敘空間質感輪廓

在公領域部分，以溫暖、舒適感受的現代風格為基調，玄關入口櫃體延伸至客廳電視矮櫃，皆運用莫蘭迪灰格柵線條，鋪敘空間一致的現代風格，營造出雅致高質感的居家氛圍；其中在開放式廚房選用歐德雙向系統櫃，區隔出玄關與廚房場域，並改以半開放式呈現，同時餐廳區透過櫃體立面採具跳色效果的莫蘭迪深藍搭配潔白色簡約燈飾，輕巧營造出宛如咖啡廳的無壓氛圍，映入窗外自然光影變化，即成溫度舒適宜人的療癒一景。

動線帶入端景設計 起居空間多藏巧思

入門後，左側規劃鞋櫃除可收納鞋靴，亦具備置掛衣物空間，特別於疫情期間能暫放不需洗滌外衣，維持室內空間潔淨衛生；同時巧妙將電源箱隱藏於鞋櫃之中，使畫面呈現秩序美觀。

進門正面可見作為區別玄關和廚房場域的雙向櫃體，其鄉村風的玻璃門板具展示效果，透過陳列屋主收藏亦能營造出獨特端景牆；另一面向廚房櫃體則作為電器櫃使用，提供冰箱、微波爐和電鍋等廚房大小家電收納，同時兼具區域劃分和收納空間兩種機能。

從玄關通往客廳動線，規劃美式鄉村風全牆式櫃體，其中大型鏤空平台為餐邊櫃設計，提供餐廚區電器收納預備空間，亦能作為咖啡沖泡或輕食製作等簡易料理台；銜接的電視櫃門板以直向與橫向交錯的現代風線條，豐富層次變化，藉由鏤空處展示藏品，輔搭嵌燈打光，結合輕奢感仿石材電視牆，形構整體端景櫃設計，細膩詮釋居家空間不同面向。

呼應靜謐深藍調沙發，客廳後方以時下流行的曙光藍木作矮牆搭配天花施作木皮，柔性劃分出辦公區域，桌面採用屋主喜愛的咖啡紅豆杉木紋系，滿足其在家辦公空間需求，非隔牆設計使一家四口能享受彼此陪伴時光，親子之間情感更加親暱融洽。

系統家具 兼具視覺美學與收納空間

溫潤咖啡紅豆杉木紋與曙光藍也同樣運用在臥室空間中，透過深淺木質元素搭配冷色調壁面，以收納量極大化為主軸，營造出私領域溫暖中帶有清爽氣息的北歐風格。

主臥利用全牆式衣櫃設計修飾大梁，同時考量女主人的梳化需求，於床頭牆面規劃莫蘭迪藍綠化妝鏡櫃，方便瓶瓶罐罐收納；兒童房則設置書桌結合床頭板與衣櫃，達到擴大桌面空間效果，搭配上方開放式造型層架，置物兼展示作用，床架下方亦為收納空間，滿足儲放物品需求。全室透過使用安全無毒綠建材，建構低甲醛的健康環境，打造出屋主期望中美感與實用兼具的溫馨美寓。