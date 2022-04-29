【DECO雜誌】

撰文者-DECO TV編輯部

資料暨圖片提供-蘭虹設計

現代風雅緻灰調 描繪恬靜時光

透過用心傾聽與掌握屋主的需求和生活習慣，設計師發想空間規劃與其風格展現，主旨以家人相聚客廳享受彼此陪伴的恬靜時光傳遞情感意象，本案以灰黑白色系為空間基調，與多元材質交織出層次感豐富的現代風格，過程中亦透過創意提案與細心溝通，量身定製出簡約俐落美學的特色起居空間，最終構築出屋主心中所想的「家」的溫馨樣貌。

以現代灰調基底重整空間 打造寬敞通透公領域

在規劃之前，設計團隊傾聽並了解屋主希望客廳作為一家四口活動空間，能擁有開放寬敞的公共領域，因此以「家人團聚時光」為設計核心，在格局上捨去原有客房，藉由重整空間使用機能，打造出敞朗通透的公共空間視覺印象。

順應女主人喜愛現代風格的灰黑白色調，團隊將全室基底定調為灰色系，銜接以木皮、石材、藝術塗料、玻璃、鐵件與油漆等材質，營造出具簡約時尚的現代都會女性風格。

玄關區域於入口左側規劃全牆式鞋櫃，滿足四口之家大量鞋靴收納需求，同時亦作為與餐廳區域之間的隔屏，使開放式公領域藉由場域劃分而突顯單位機能；右側則利用鏡面修飾原有樑柱位置，亦能作為穿衣鏡出入使用，同時使狹窄玄關產生空間放大效果。

客廳區域考量到屋主擁有許多藏書，透過深灰木皮、主牆鏡面、天花鏡板和鐵件，與後方結合異材質元素和長虹玻璃的書牆，連袂呈現風格造型與功能性的混搭美學，細膩營造現代風格的沉靜氛圍與低調意境。此外，於暗色系的公共場域特別挑選亮黃色沙發作為大膽的跳色點綴，自然成為進門之後的視線亮點，輕巧挹注空間活潑氣息。

天花部分則利用黑色鏡板的亮面反射效果，巧妙修飾上方樑柱位置，在消弭視覺壓迫之餘，更衍生出視覺延伸放大感，其間光帶映照黑色線條渲染時尚氛圍，低調妝點空間輕奢華質感。

童趣色彩聚焦 建構自由空間性格

餐廚區域呼應屋主需求規劃中島銜接餐桌，右側設置餐邊櫃平台，方便日常沖泡咖啡飲品或作為備餐檯面使用；左側高櫃則提供廚具收納空間，並於白色側牆施以特殊塗料作為修飾。

在私領域安排上，由於兩個孩子年紀還小，特別以小朋友喜歡的色彩規劃兒童房的櫥櫃和壁面設計，其中女孩房選用長春花藍色營造夢幻神秘情境，男孩房則於藍色基底壁面上以分割幾何強調活潑趣味感。主臥空間延續整體灰色調風格，床頭主牆配合風水考量設置獨立收納空間，與主浴室區隔的同時補足收納容量；床尾處則設置衣櫃，並利用窗簾側邊的外牆架出空間規劃為隱藏式大型收納區域，滿足一家四口的收納需求。