【DECO雜誌】

撰文者-DECO TV編輯部

資料暨圖片提供-三商美福

黑白灰精煉氣質 輕LOFT男子風格宅

41坪的空間，三商美福-基隆門市規劃顧問Wei，以年輕男屋主喜愛的工業風為設計主軸，並以黑灰白中性基調貫穿全室，同步搭配三商美福系統櫥櫃，利用其容易清理又好保養的特性，打造出簡潔俐落、沉穩內斂的輕LOFT男子風格宅，也為家中愛寵創造出人貓共築的舒適環境。

三商美福

不同於一般工業風視覺上所呈現的濃郁厚重，Wei以中性灰階色彩鋪陳，營造出輕盈通透的空間基調，挹注更為無壓愜意的生活氣息。外玄關區的收納鞋櫃選用仿水泥的系統板，以呼應室內整體色調，內玄關則以屋主珍藏的公仔展示櫃在第一眼獲得焦點目光，搭配燈光顯現出獨特的質感與氣氛。轉折屏風為黑色格柵設計，斜面造型在燈光轉折投射下，於地面交織出放射狀光影，交疊變化中和緩提升空間層次，隔柵也擔任場域間接緩衝的角色，舒緩了餐廳與洗手間的連貫感。

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玄關格柵旁規劃為餐廳區，考量屋主偶爾會小酌一杯，特別以上下櫃設計增加收納，中段規劃放置高腳酒杯的位置，上方的展示櫃也增加燈光的投射，讓屋主蒐藏的公仔也能在此展示，藉此與內玄關的公仔展示櫃彼此串聯氣氛，也自成一格營造出如同小酒吧般的品酩氛圍。

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餐廳連接客廳採開放式設計，讓視野更為明亮遼闊，天花板捨棄複雜雕飾，僅以黑色軌道燈簡單佈局，俐落之餘更契合空間中性基調；地面鋪設溫潤質感的淺色木地板，中和工業風的冷冽硬氣；主牆面為了呈現整體感，特別將全室門片塗刷上深灰色藝術漆料，塑造工業風率性氣質，電視牆則採用仿清水模材質，並精準分割比例大小，融入整體風格，規劃顧問巧妙地利用深淺濃淡不一的灰階紋理質感，層層遞進出清朗有富層次的空間變化。

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書房為喜愛玩遊戲的屋主特別設計了寬敞桌面，讓屋主與朋友一起玩遊戲時能更自在盡興。書桌上方展示書櫃利用系統板材，調配不同深度的設計，再加上跳色搭配，讓櫃體看起來更有層次變化。貓咪的遊樂場所也規劃在此，以木工結合系統板材，打造貓咪專屬跳台，讓屋主心愛的寵物有一處安心玩樂的遊戲場所。

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主臥私領域部分，同樣延伸公領域的輕工業風格，床頭板以黑陶瓷系統板，結合深灰色牆面，展現個性、沉穩的睡眠場域。臥室原結構有一處明顯的樑，規劃顧問利用其深度規劃整面衣櫃，搭配英國進口Kindred五金手把，提升精緻度，也將大樑的壓迫感趨於無形。電視亦完美隱藏於衣櫃當中，除了不破壞整體美感之外，同時滿足屋主喜歡在床上看電視的日常需求。

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次臥暫規劃為客房使用，色系維持工業風一貫的簡約，讓來訪的親友，也能感受內外空間的一致感。預先規劃兒童房的部分，牆面選擇奶茶色，營造輕柔溫暖質感，輔以白色搭配木紋設計的櫃體，讓輕工業風的住家中，調和出清新爽朗的氣息。

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本案有別於一般剛硬的工業風印象，加入更多輕盈元素，三商美福領先業界的「720°VR模擬實境設計」，於圖面提案時提供極佳的擬真視覺，新居完成時與圖面幾近零落差，深獲屋主肯定。而規劃顧問Wei深入了解屋主需求，精密擘劃雕琢出契合日常使用機能的收納系統，加上三商美福品質堅固的門板絞鍊、流暢滑軌以及強度五金，完美提升屋主使用時的順暢感，也在無形中提高了生活便利性，完整實踐「選擇三商美福，成就家的幸福」的服務宗旨。