專注完美勝出一切 追求美好事物的設計職人

【DECO雜誌】

撰文者-DECO TV編輯部

資料暨圖片提供-專勝室內裝修設計有限公司

專注完美，勝出一切

專勝設計堅持：專注完美，勝出一切！

專勝設計成立於1992年，賴昱銘設計總監擁有美國室內設計背景，並且有多年的設計經歷，入行以來，始終堅持完美整合設計美學與工程品質。「設計，不論商空或住宅形式，完整掌握並了解企業主的品牌精神、銷售需求，或屋主及成員的習慣喜好、品味風格，因此設計團隊風格多元，會與企業主、屋主多次討論、溝通後定調明確設計風格。」專勝設計賴昱銘設計總監表示。

《爵士悦》-專勝室內設計

大學時期在美國洛杉磯攻讀設計科系的賴昱銘設計總監，強調設計的創意來自於生活俯拾皆是的所見所得。從平時涉獵的國內外相關設計網站、書籍、畫作甚或電影，他表示：「相關商場、咖啡店面，都是很好的靈感來源，不會因為國際疫情而無法出國受限制，其實用心體驗，就會發現身邊所經過的事物，都可以構成創意發想的來源。」

《大學風呂》-專勝室內設計

《大學風呂》-專勝室內設計

店面位屬一樓，擁有23年屋齡、13坪的室內空間，賴昱銘設計總監說：「此案設計重點在於商品的陳列，先吸引注意，繼而增加消費行為。」設計上，以無天花造型的挑高設計，作為主題創意延伸，透過高度調整、色彩比例，將原本不寬敞的空間，頓時倍增！除了管線全部更新替換等相關基礎工程施作外，更利用全玻璃材質，做為室內外介質，吸引來往人潮眼光並入內參觀消費，以中島方式設計，將陳列機能有效整合，以期增加空間最大值！

《香草集 東門店》-專勝室內設計

《香草集 東門店》-專勝室內設計

《香草集 東門店》-專勝室內設計

賴昱銘設計總監指出此案設計上比較特別的是：「將屋主原有家具、櫃體，透過設計、整理，替空間帶來新表情！」

依循屋主喜愛的鄉村風格歸納設計創意，將客廳電視主牆左右兩側以弧線嵌入屋主原有家具櫃體，設計左右對稱比例，且構成主牆開闊、協調的尺度表情。維持原有廚具設備，增加吧檯設計，透過顏色勾勒層次美學，也於中島下方櫃體設計層板、抽盤，用以收納各式鍋具。

新、舊元素與創意的結合，空間透過環境與城市交替，交融、傳承與延續，意外的將日常生活與都會脈動做出相互結合的意涵，誘發心靈，透過設計方式，從其間體現到舒壓的正能量！

《汐止住宅》-專勝室內設計

《汐止住宅》-專勝室內設計

《汐止住宅》-專勝室內設計