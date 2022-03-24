隱光爍爍 光之流動藝術現代寓所

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-和和設計有限公司

隱光爍爍

Hidden Light Glisten and Flutter

以幽渡黑暗與光明的刻度、時日，轉化成一個空間的起伏，昂揚與掩抑並肩同行。本案為19坪小坪數住家，業主希冀冷靜沉穩的氣場氛圍，擅長將空間以各種灰階呈現的和和設計，將灰色與光譜作為可運行的雙重儀軌，在每個空間作低微度的變換與轉折；有時將底層灰加了光罩，有時是染了更深的黑，有時以黃光邊條行走，順暢其動線，有時打拋光澤，以反射出一個具體的面，有時劃下了弧度，使其是環繞星球婉轉不息的軌跡。

兩面玻璃磚牆暗示了三個空間：一為落地玻璃磚牆內的一字型廚房，一為弧形玻璃磚牆後的更衣室以及兩個透明磚牆之間的用餐空間。

光之流動的藝術

甫入門，映入眼簾的是那層層堆砌的玻璃磚端景，在居家空間中不算是常客的玻璃磚，於本案擔任的角色以及發揮的力度，是隱光爍爍的設計重點之一。在一席低彩度的灰色空間中，似冷非冷的氛圍裡，自然光的詮釋與引介，便成為這所質感美宅的關鍵。

轉角處隔屏，以俐落的弧形鐵件橫切面與直式青白玻璃形構了十足衝突的層架。

和和設計以「玻璃磚」及「玻璃」取代了更衣室的實體隔間，藉由透光的特性，將內外光源相互貫穿，於視覺效果上營造一種似近非近的美麗錯覺，弧形收邊亦使整體更加圓潤、優雅。然而，更將光之流動的概念更延伸至展示平台，儘管塗料與建材的彩度較低，亦可透過建材的挑選，烘托整場氣勢、氣質，呈現宛如藝術的生活空間。

入門處的玄關過渡空間，安置了有視覺重量感的黑木造型餐桌。

剛柔並濟的和諧

搶眼的玻璃磚已為隱光爍爍埋下深刻伏筆，腳步移至客廳區，石皮錯落鋪排於電視主牆，獷味十足的主視覺成為本案第二焦點，天然石皮的挹注，迎賓區域顯得更為生動，鐵件點綴收邊提升細節完整度，燈光的輔助讓石皮結晶閃耀動人，黃色暖光的勾勒，剛柔並濟的和諧畫面，第二焦點更是烘托本案的重點。

一面沉黑澤感的切面刻紋大理石牆，定錨了整個住家中心，加上置中的方形組構沙發，平衡了客廳在大樑下的侷促不安。

客餐廳場域除了燈光的助攻，軟裝方面客廳則選擇了雙座向設計的沙發，弱化石皮帶來的剛烈，而餐廳區擺設的餐桌，則是設計師簡嘉儀（Ｋ Chien）親自操刀設計，不規則形狀演繹著生活本就不是一成不變的規範，有時破除既定想法，反而可以帶來煥然一新的體驗。

空間定位使用餐區呈機動性格，不規則非對稱型圓弧雲朵型餐桌，極具個性的設計語彙，回應屋主不羈思想。

若有似無的溫柔

變更原始格局，流暢梳理生活動線，電視牆與床頭主牆採一牆二用的設計，石皮的另一端則暗藏著優美弧形，以隱藏式拉門作為客廳、臥房界線，可攻可守的完美分界，亦使空間仍保有個人隱私。

由客廳轉入臥室時，兩面頂天玻璃磚牆的弧形微微拉動了空間，創造了一個停頓、留駐的立足之點。

主臥房可以分為臥眠區、衛浴區及更衣室，捨去門片的限制，場域顯得更加自然灑脫。臥眠區以簡約線條鋪敘舒心面容，鐵件妝點雙側床頭造型，將燈條藏匿於其中，形成俐落清爽的立面，呼應著全室氛圍；衛浴區及更衣室則依循業主自身需求，圍塑專屬於他的收納風格。

櫃體線條延伸至衛浴，Ｕ型雙面鏡，半鏤空的設計，增加衛浴採光。

臥房床頭以雙弧薄牆內縮，以示包覆感，對稱的長型裝飾線內鑲燈條，作為照明，亦柔化臥房溫度。

特殊塗料貫穿著每一隅，手工鏝刀的藝術底蘊完整融入細節，雖然本案皆挑選較冷冽的建材，但透過軟裝、燈光的輔助，油然而生的高冷氣息與適度勾勒的視覺暖度，兩者一同烘托著空間，為生活埋下無限可能。

床尾端景依據縱橫梁柱作出適切的切割比例，崁鑲以鐵件與大理石作為展示框景。

SPACE NOTES

建築形式// 毛胚屋

空間坪數// 室內面積約19坪

室內格局// 1房2廳1衛

使用建材//進口塗料、磐多魔、玻璃磚、鐵件