【DECO雜誌】

撰文者-DECO TV編輯部

資料暨圖片提供-珈成設計

日式簡約mix輕時尚 含蓄優雅生活

為讓人文生活與空間設計產生情感、對話，珈成設計Teresa沈總監在其中注入了日式美學的藝術因子，將之轉譯而實踐，即使四季更迭，也不減情感的升溫，人與人之間的互動，藉由設計連結，豐富而具意義。

47坪擘劃4房2廳3衛格局，珈成設計團隊以日式簡約mix輕時尚風格，旨在打造創新、優雅、靜謐的生活品味。此案商請Teresa沈總監為其做設計規劃，從屋主喜愛日式風格的生活型態裡，發展出具日式工藝美學的延續表情，更揉入了現代時尚風格的感性，傳達簡約，卻又細緻深邃，領略日式簡約與時尚美學之間的微妙抗衡。

「考量到屋主喜愛日式簡約且具創新的設計新意，平時喜愛茶道、園藝，主牆選用安格拉珍珠大理石，透過其天然紋理展現廳區開闊、大方的氣勢。」Teresa沈總監說。設計上將原始房間區域牆線拆除，與客、餐廳採開放方式安排，利用地板高低差來界定區域機能。並將園藝引入室內，植入單葉海棠，利用戶外陽台將內外景況串聯、延伸，透過天然的樹木、光影，釋放綠色生態的永續能量，也為日式簡約聯袂輕時尚風格，訂製專屬品味與生活個性。

沙發後方運用架高木地板以及榻榻米的設計，為愛好日式茶道的屋主，規劃一處專屬的品茗區，一旁臨窗的臥榻區域，則成為屋主或家人平時的沉靜冥想區域。室內外利用木地板架高與日式帳子門、植生牆、單葉海棠的安排，聯袂開闊無礙的視野，讓室內屋高3米的高度，透過植物的生長，瞬間倍增高度，也替生活植入四季綠意、自然自在的意趣。

整體空間透過橡木與天然石材、植栽的共構，以突顯空間位置的特殊性、空間本身的敞開性、自由度。Teresa沈總監在仔細了解並掌握屋主的生活需求後，歸納出想要的日式簡約居家風格。跳脫制式傳統格局，針對屋主希冀的環境、顏色、內容，給予獨立自主的空間，回歸到面對空間最親近時刻，透過材質傳遞樸質且平易近人的氛圍，達到視覺驚喜且平衡對應的目的，藉由簡約的線條，引領溫潤質樸、靜謐自在的質蘊。