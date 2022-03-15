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日式簡約mix輕時尚 含蓄優雅生活

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO TV編輯部

資料暨圖片提供-珈成設計

日式簡約mix輕時尚 含蓄優雅生活

為讓人文生活與空間設計產生情感、對話，珈成設計Teresa沈總監在其中注入了日式美學的藝術因子，將之轉譯而實踐，即使四季更迭，也不減情感的升溫，人與人之間的互動，藉由設計連結，豐富而具意義。

47坪擘劃4房2廳3衛格局，珈成設計團隊以日式簡約mix輕時尚風格，旨在打造創新、優雅、靜謐的生活品味。此案商請Teresa沈總監為其做設計規劃，從屋主喜愛日式風格的生活型態裡，發展出具日式工藝美學的延續表情，更揉入了現代時尚風格的感性，傳達簡約，卻又細緻深邃，領略日式簡約與時尚美學之間的微妙抗衡。

「考量到屋主喜愛日式簡約且具創新的設計新意，平時喜愛茶道、園藝，主牆選用安格拉珍珠大理石，透過其天然紋理展現廳區開闊、大方的氣勢。」Teresa沈總監說。設計上將原始房間區域牆線拆除，與客、餐廳採開放方式安排，利用地板高低差來界定區域機能。並將園藝引入室內，植入單葉海棠，利用戶外陽台將內外景況串聯、延伸，透過天然的樹木、光影，釋放綠色生態的永續能量，也為日式簡約聯袂輕時尚風格，訂製專屬品味與生活個性。

沙發後方運用架高木地板以及榻榻米的設計，為愛好日式茶道的屋主，規劃一處專屬的品茗區，一旁臨窗的臥榻區域，則成為屋主或家人平時的沉靜冥想區域。室內外利用木地板架高與日式帳子門、植生牆、單葉海棠的安排，聯袂開闊無礙的視野，讓室內屋高3米的高度，透過植物的生長，瞬間倍增高度，也替生活植入四季綠意、自然自在的意趣。

整體空間透過橡木與天然石材、植栽的共構，以突顯空間位置的特殊性、空間本身的敞開性、自由度。Teresa沈總監在仔細了解並掌握屋主的生活需求後，歸納出想要的日式簡約居家風格。跳脫制式傳統格局，針對屋主希冀的環境、顏色、內容，給予獨立自主的空間，回歸到面對空間最親近時刻，透過材質傳遞樸質且平易近人的氛圍，達到視覺驚喜且平衡對應的目的，藉由簡約的線條，引領溫潤質樸、靜謐自在的質蘊。

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夢想製造場域 體驗美好理想家

本案榮獲2022年DRIVENxDESIGN AWARD PROGRAMS柏林百大城市獎銀獎。為三層獨棟建築改造，係以現代空間設計為主所涵蓋的多面向、跨品牌傢俱、燈具、家飾等整體搭配，因應個別樓層屬性和場域關係的親疏遠近，依序安排分區商品展示與人員專用單元，特別在商品展示上為喚起消費者，導入如家一般溫馨而富質感、儀式性的模擬情境式設定。

北歐童話風 溫暖馨彩恬居

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現代北歐風 攝取美好記憶

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東方美學元素 微懷舊現代風宅邸

本案榮獲2022年DRIVENxDESIGN AWARD PROGRAMS柏林百大城市獎銅獎。佔地60餘平方米，為偏高齡單層住宅規劃示範。全案導入辨識度極高的東方美學元素，建構整體氣質沈穩且包容力佳的空間氛圍，和屋主的舊有傢俱、收藏品水乳交融，呈現和風般醉人的微懷舊時間感。

細品極簡意象 現代簡約宅邸

本案榮獲2022年DRIVENxDESIGN AWARD PROGRAMS柏林百大城市獎銅獎。為集合大樓單層住宅，有鑒於三房原格局還算符合屋主階段性需求，因此在開放規劃的公領域之外，另進行主臥室、小孩房及書房暨更衣室、廚房、兩衛浴等獨立單元配置。

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