【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-蘭虹空間設計有限公司

現代北歐風 攝取美好記憶

Sweet Memories

設計師就宛如空間的魔法師般，讓空間成為屋主所期盼的理想之家，並從中找到真正的快樂，一個真正寧靜的生活場域。蘭虹空間設計團隊透過細膩的了解描繪出「家」的空間，使之成為情感及記憶的地方，由格局、氛圍、材質與情感的物件，解構居者的人文素養，體現舒適的生活溫度。

現代北歐概念 構築生活舒適態度

在設計之前，設計團隊掌握屋主希望整體空間具備豐富的的收納功能、同時方便整理清潔；另外還有遊戲機、視聽投影等相關視聽設備需要完整規劃，男主人平日有手沖咖啡的習慣，在餐廳區域增加收納咖啡器具的生活機能亦列為設計重點。

擁有攝影愛好的男主人，希望可以將攝影作品陳列展示，以記錄家人生活與情感，於是設計團隊以「家人凝聚」為核心概念，設計遂由此開始。

舒適的動線機能，連袂家人親暱的互動。

透過男主人喜愛木質調的色彩、女主人喜愛的莫蘭迪色調，以木皮、烤漆、玻璃、磁磚、鐵件、壁紙等材質規劃出現代北歐風格的氛圍與意境。客廳區域將木質地板與主牆仿石材的石紋板材質交織演繹出自然調性；同時主牆櫃體依屋主的視聽收納需求，規劃出完整的視聽設備，如投影布幕、投影機、遊戲機及豐富的收納機能。

左：玄關區以六角磚作為落塵區的機能。 右：黑色電子鐘放置在收納櫃中以黑玻做介質，展現生活個性。

自然語彙延續 調和空間尺度張力

餐廳區域考量到屋主生活日常的習慣，將原中島移位，並以鐵件客製吊櫃設計，方便男主人沖泡咖啡以及放置咖啡器具，餐邊櫃則選用了女主人喜愛的莫蘭迪綠色調，與後方背景天空藍的磁磚相互映襯出微美式鄉村風格的自在調性。同時以男主人的攝影作品為主軸，以磁性玻璃為材質，構成主牆印象，記載著家人生活日常，凝聚情感。

餐邊櫃選用了女主人喜愛的莫蘭迪綠色調，與後方背景天空藍的磁磚，共同搭配出微美式鄉村風格的自在調性。

將原中島移位，並以鐵件客製吊櫃設計，方便男主人可以在此沖泡咖啡以及放置咖啡器具。

在私領域規劃上，女主人和女兒都喜歡粉嫩色彩，設計師在女兒房運用卡通圖騰展演童趣，更用粉紫色點綴出展示與收納跳格錯落的設計。男孩房的床頭主牆以藍色調史努比水磨石壁紙為主，締造出男孩的玩味童趣。主臥空間於床頭主牆規劃隱匿性的收納機能，滿足屋主的生活需求。

女兒房運用卡通圖騰演繹童趣，並用粉紫色點綴出展示與收納跳格錯落的設計。

左：主臥空間於床頭主牆規劃隱匿性的收納機能，滿足屋主對於收納的要求。 右：男孩房的床頭主牆以藍色調史努比水磨石壁紙為主軸，締造出男孩的玩味童趣。

SPACE NOTES

建築形式// 新成屋

空間坪數// 室內面積約42坪

室內格局// 4房2廳2衛

使用建材//木皮、仿石紋板、烤漆、玻璃、磁磚、鐵件、壁紙