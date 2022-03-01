快訊

澳洲總理莫里森確診新冠肺炎 不影響履行總理職責

烈焰紅光竄天際！桃園平鎮一工廠陷火海 員工受困嗆傷急送醫

音樂與書香環繞 譜出奢華優雅宅邸

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-康貝客室內裝修股份有限公司

樂曲悠揚 序列生活品味

Lifestyle

康貝客室內裝修總監魏啟倫強調從設計主題到裝潢工程，將磐石與藝術的寓意印象匯聚，創意發想的線條到立面的形成，均是設計、工法與團隊技術互相配合，從「視覺」轉向「感覺」，依循開放的介面關係，聯袂居者喜愛的風格、品味、習慣與喜好，攏絡人與空間的自在態度。

柴可夫斯基曾這樣自述：「音樂是上天給人類最偉大的禮物、給在黑暗中流浪者的禮物。只有音樂能夠帶來光明、安靜和肅穆。」

此為父母購置給目前身在國外完成音樂博士學位的女兒未來生活、工作與結婚定居的生活空間。所以從入門開始的家具陳設至於造型圖騰，都引述音樂音符的形與意，寓意樂曲悠揚，裊裊不絕於耳。

客廳主牆以較具紋理線條的白朗峰大理石為主要材料，賦予大器意象。
客廳主牆以較具紋理線條的白朗峰大理石為主要材料，賦予大器意象。

迴 輕古典寓意悠揚

魏啟倫總監針對目前在國外留學修得博士學位的女兒未來工作授課音樂需要的琴房，設計於玄關旁且以新古典風格規劃，主述典雅大器，於其間仿錄音室規格增加隔音設備，如：隔音門、吸音簾，藉由陶板、鈦金屬等材質的線條安排，寓意鋼琴琴鍵與悠揚樂符，作為玄關立面造型，並採隱藏方式設計動線出入口。

琴房設計於玄關旁且以新古典風格規劃，仿錄音室規格增加隔音設備，如：隔音門、吸音簾。
琴房設計於玄關旁且以新古典風格規劃，仿錄音室規格增加隔音設備，如：隔音門、吸音簾。

玄關地坪嵌入象徵家徽概念的圖騰，與黑崗石門拱造型，給予高雅大方的迎賓印象，搭配客製化燈具寓意音符繚繞，與廳區產生內外有形分野，繼而連貫室內空間精神；於一旁衣帽間更設計二座可360度旋轉鞋櫃，可以同時收納100雙鞋，以新古典語彙傳遞開揚大器，引述溫馨質蘊。

玄關立面造型以陶板、鈦金屬等材質，寓意鋼琴琴鍵與悠揚樂符。
玄關立面造型以陶板、鈦金屬等材質，寓意鋼琴琴鍵與悠揚樂符。

敞 輕奢華軒昂大器

客廳場域深究男主人曾任職大學教授，具有相當的人文素養與豐富可觀的藏書量，透過設計將客、餐、廚等三區規劃於同一軸線，讓充裕光線與流動空氣，貫穿公領域。開放式客、餐廳以對稱實木材料、鐵件層架的書櫃做穿透具機能性的中介區分各自屬性；廚房則以電動玻璃門設計，有效阻絕油煙問題。

透過具紋理的天然石材為沙發主牆背景，挹注溫馨優雅與內斂奢華的質感。
透過具紋理的天然石材為沙發主牆背景，挹注溫馨優雅與內斂奢華的質感。

透過設計將客、餐、廚等三區規劃於同一軸線，讓充裕光線與流動空氣，貫穿公領域。
透過設計將客、餐、廚等三區規劃於同一軸線，讓充裕光線與流動空氣，貫穿公領域。

開放式客、餐廳以對稱實木材料、鐵件層架的書櫃做穿透具機能性的界定語彙。
開放式客、餐廳以對稱實木材料、鐵件層架的書櫃做穿透具機能性的界定語彙。

餐廳燈具形意參照音樂符碼客製設計，聯袂悠揚樂曲。
餐廳燈具形意參照音樂符碼客製設計，聯袂悠揚樂曲。

主臥空間以皮革、大理石等異材質的搭接設計出主牆優雅表情，簡略複雜及多餘顏色、線條，強調內在邏輯關係，表達出人文思考，還原意識型態為主的睡眠空間。次主臥保留採光優勢，於床頭後方以二踏階高度規劃仿和室的臥榻區，用以藏物、平時休息使用。設計上透過混搭的風格串連、肌理與構成的延續、視覺與心理和諧統一的設計面向，包容著溫暖元素，豐富的駕馭了空間細緻而耐人尋味的生活表情。

左：主臥空間以皮革、大理石等異材質的搭接設計出主牆的優雅表情。 右：次主臥於床頭後方以二踏階高度規劃仿和室的臥榻區，用以藏物、平時休息使用。
左：主臥空間以皮革、大理石等異材質的搭接設計出主牆的優雅表情。 右：次主臥於床頭後方以二踏階高度規劃仿和室的臥榻區，用以藏物、平時休息使用。

SPACE NOTES

建築形式// 電梯大樓

空間坪數// 室內約120坪

室內格局// 三房二廳、一鋼琴室

使用建材// 塗裝板、白朗峰大理石、黑崗石、陶板、鈦金屬、鐵件、鋼琴烤漆

延伸閱讀

鋼琴上的小精靈江佳蓁 「眾神之星」即興專輯25日發行

高雄9歲童呂柏霖鋼琴曲創作 美國比賽小學組亞軍

鐵齒黑狗咬爆大理石+貴鬆鬆「呆森」！他傻眼問：這隻該怎麼處理

誆稱彈千萬鋼琴詐網友30萬 雙手一攤喊沒錢還

相關新聞

音樂與書香環繞 譜出奢華優雅宅邸

康貝客室內裝修總監魏啟倫強調從設計主題到裝潢工程，將磐石與藝術的寓意印象匯聚，創意發想的線條到立面的形成，均是設計、工法與團隊技術互相配合，從「視覺」轉向「感覺」，依循開放的介面關係，聯袂居者喜愛的風格、品味、習慣與喜好，攏絡人與空間的自在態度。

祖屋新梳理 舊時閩南建築的古今對話

位於中國廈門翔安區大宅火龍果村的民宿，由村里3幢不同年代的祖屋和兩幢新建建築組成，設計師從小在閩南長大，對於當地的文化與信仰比較熟悉，他認為傳統古建築如果以修舊如歸方式會讓建築過於陳舊，原有倒塌的建築用全新的建築碰撞，而未倒塌的則進行加固和梳理，新舊交錯巧妙形成古今的對話。

新古典精湛工藝 成就高質感現代居所

YHS設計團隊自本案毛胚狀態接手後，首先根據屋主需求、並順應現場既有巨大柱體，重新梳理跨世代住居理想的分區格局、動線，精塑多達四間高規格全套房，更巧思佈局多種木、石類天然素材，營造大器沈穩且敞朗通透的景深層次，從此環境、建築、空間三者的美同源共生、水乳交融。

重現舊時富麗奢華 印度巴瓦拉堡特色酒店

巴瓦拉堡最初為拉賈斯坦王室所有，為了重新演繹七百年前的風光歲月與富麗奢華，巴瓦拉堡六善酒店保留了兩座原始宮殿和城堡圍牆內的兩座寺廟，把本來建於14世紀的城堡精心細緻改造成一個擁有48間套房的度假飯店。

暖色暖心 VS. 暖流暖身 暖暖過冬溫馨浴室

時序入冬，天氣逐漸轉冷，寒意襲人季節，打造一個散發溫暖人心的衛浴空間，讓舒適溫馨的氛圍、穩定溫暖的水流，洗去一天的疲憊，溫暖你的身體，挹注滿滿對抗寒冷的能量。

來我家吃飯吧！適合多人聚餐的開放式格局設計

無論耶誕節、跨年還是農曆新年，總免不了親朋好友聚餐同樂聯繫情感，然而碰上疫情，多數人也會選擇較為保守方式，在家吃飯歡聚一室，這種時候開放式格局設計就能滿足多人數聚餐的空間需求，一起來看看如何營造出舒適自在的居家聚會空間吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。