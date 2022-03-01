音樂與書香環繞 譜出奢華優雅宅邸

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撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-康貝客室內裝修股份有限公司

樂曲悠揚 序列生活品味

Lifestyle

康貝客室內裝修總監魏啟倫強調從設計主題到裝潢工程，將磐石與藝術的寓意印象匯聚，創意發想的線條到立面的形成，均是設計、工法與團隊技術互相配合，從「視覺」轉向「感覺」，依循開放的介面關係，聯袂居者喜愛的風格、品味、習慣與喜好，攏絡人與空間的自在態度。

柴可夫斯基曾這樣自述：「音樂是上天給人類最偉大的禮物、給在黑暗中流浪者的禮物。只有音樂能夠帶來光明、安靜和肅穆。」

此為父母購置給目前身在國外完成音樂博士學位的女兒未來生活、工作與結婚定居的生活空間。所以從入門開始的家具陳設至於造型圖騰，都引述音樂音符的形與意，寓意樂曲悠揚，裊裊不絕於耳。

客廳主牆以較具紋理線條的白朗峰大理石為主要材料，賦予大器意象。

迴 輕古典寓意悠揚

魏啟倫總監針對目前在國外留學修得博士學位的女兒未來工作授課音樂需要的琴房，設計於玄關旁且以新古典風格規劃，主述典雅大器，於其間仿錄音室規格增加隔音設備，如：隔音門、吸音簾，藉由陶板、鈦金屬等材質的線條安排，寓意鋼琴琴鍵與悠揚樂符，作為玄關立面造型，並採隱藏方式設計動線出入口。

琴房設計於玄關旁且以新古典風格規劃，仿錄音室規格增加隔音設備，如：隔音門、吸音簾。

玄關地坪嵌入象徵家徽概念的圖騰，與黑崗石門拱造型，給予高雅大方的迎賓印象，搭配客製化燈具寓意音符繚繞，與廳區產生內外有形分野，繼而連貫室內空間精神；於一旁衣帽間更設計二座可360度旋轉鞋櫃，可以同時收納100雙鞋，以新古典語彙傳遞開揚大器，引述溫馨質蘊。

玄關立面造型以陶板、鈦金屬等材質，寓意鋼琴琴鍵與悠揚樂符。

敞 輕奢華軒昂大器

客廳場域深究男主人曾任職大學教授，具有相當的人文素養與豐富可觀的藏書量，透過設計將客、餐、廚等三區規劃於同一軸線，讓充裕光線與流動空氣，貫穿公領域。開放式客、餐廳以對稱實木材料、鐵件層架的書櫃做穿透具機能性的中介區分各自屬性；廚房則以電動玻璃門設計，有效阻絕油煙問題。

透過具紋理的天然石材為沙發主牆背景，挹注溫馨優雅與內斂奢華的質感。

透過設計將客、餐、廚等三區規劃於同一軸線，讓充裕光線與流動空氣，貫穿公領域。

開放式客、餐廳以對稱實木材料、鐵件層架的書櫃做穿透具機能性的界定語彙。

餐廳燈具形意參照音樂符碼客製設計，聯袂悠揚樂曲。

主臥空間以皮革、大理石等異材質的搭接設計出主牆優雅表情，簡略複雜及多餘顏色、線條，強調內在邏輯關係，表達出人文思考，還原意識型態為主的睡眠空間。次主臥保留採光優勢，於床頭後方以二踏階高度規劃仿和室的臥榻區，用以藏物、平時休息使用。設計上透過混搭的風格串連、肌理與構成的延續、視覺與心理和諧統一的設計面向，包容著溫暖元素，豐富的駕馭了空間細緻而耐人尋味的生活表情。

左：主臥空間以皮革、大理石等異材質的搭接設計出主牆的優雅表情。 右：次主臥於床頭後方以二踏階高度規劃仿和室的臥榻區，用以藏物、平時休息使用。

SPACE NOTES

建築形式// 電梯大樓

空間坪數// 室內約120坪

室內格局// 三房二廳、一鋼琴室

使用建材// 塗裝板、白朗峰大理石、黑崗石、陶板、鈦金屬、鐵件、鋼琴烤漆