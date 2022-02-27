祖屋新梳理 舊時閩南建築的古今對話

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-k·bphoto、AOGVISION

資料暨圖片提供-v2com newswire、中國美術學院風景建築設計研究總院

CHINA

舊時閩南建築的古今對話

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「廈門廂語香苑民宿」位於中國廈門翔安區大宅火龍果村，由村里3幢不同年代的祖屋和兩幢新建建築組成，3幢祖屋三十年代到七十年代不整，設計靈感旨在重現兒時記憶的牽絆。屋簷下奶奶的期盼，春天的雷雨、夏天的螢火蟲、秋天的晚霞、冬天的凋零；水塘捉泥鰍、四果湯、包粽子、節日裡一把凳子等著一場高甲戲或露天電影，或是晚飯後星夜下納涼，聽著長輩講著古老的故事。

傳統閩南古建築的當代梳理

原建築群留存的祖屋大多由老的條石加夯土還有木結構建構而成，改建前已有兩幢已經出現倒塌情況，加上相異座落位置，在整修時須加入更多的思考細節，餘下一棟較近期的古建築則是閩南傳統石條做法，只需加固即可。

設計師從小在閩南長大，對於當地的文化與信仰比較熟悉，他認為傳統古建築如果以修舊如歸方式會讓建築過於陳舊，當代生活上已有完全不同的方式，何不順勢而為，以原有倒塌的建築用一種全新建築來碰撞，未倒塌進行加固和梳理，比較新的祖屋則進行現場改善與後置燈光的植入以達到預期的效果。

1號樓倒塌位置為建築的一進廳和中庭西側廂房，西側外牆角石為不規則狀態，設計師在倒塌處植入一個線白色牆的小建築與老建築形成碰撞，運用幾何構成開窗洞，加一把樓梯直達屋頂陽台，仰望星空。原有建築則採用內套盒鋼結構處理，邊採用構成手法與結構的巧妙處理形成新牆與老牆的對話。

大面積玻璃增加建築通透感

2號樓倒塌位置為一進門廳和在廚房的前半部，原木屋架已快倒，還有一個未倒的大門，中間兩處廂房也已倒塌，中間養了一頭牛，考慮到建築位置剛好處於村里的主動線交叉口，設計師在一進門廳和右廂房直接套入一鋼結構架來支撐原有屋面木構體系，把外部用大玻璃展現以增加通透感的同時，增加鄰里關係。中庭天井兩處廂房採用1號樓處理方式，簡潔明了。

3號樓建築是以條石和大板石砌築，設計師採用了內套鋼結構手法做局部處理和修復，保留最初的感覺，由於石頭房子採光不足，採用內置燈光處理以達到家的感覺。三幢古建的室內設計以閩南傳承的工藝為主題，打造三棟樓，分別以木、石、瓷為主題植入，增加民俗文化的傳承結合。

「少年不知鄉愁意，再歸已是愁鄉人。」設計師引用閩南民謠為設計主軸，隱喻時間是抓不回來的，回憶是回不去的，通過時空對話形成的建築空間來表達思鄉之情。