新古典精湛工藝 成就高質感現代居所
【DECO雜誌】
撰文者-DECO雜誌
資料暨圖片提供-YHS DESIGN
留白
Timeless Scenery
對於主述高質感、生活舒適度的現代居宅設計而言，周邊環境地段優勢、人文和建築特色，都是必須納入整體規劃的靈魂項目，特別是此建築主要出自紐約白派建築大師Richard Meier之手，除了自身獨一無二的地標意識，同時象徵著簡潔、純粹為上的時代精神，更是YHS設計團隊由外而內瀰漫式發想；並融合多重精湛工藝、材質語彙，細膩雕琢所有空間情節的靈感泉源。
本案為一層一戶新成屋，由於建築主體醒目的純白外觀，甫落成即高居信義計劃區內一線地景指標。YHS設計團隊自毛胚狀態接手後，首先根據屋主需求、並順應現場既有巨大柱體，重新梳理跨世代住居理想的分區格局、動線，包括以滿足每個獨立單元甚至浴間，都享有明窗、好景為前提，精塑多達四間高規格全套房，更巧思佈局多種木、石類天然素材，營造大器沈穩且敞朗通透的景深層次，從此環境、建築、空間三者的美同源共生、水乳交融。
全程細節 極不簡單
儘管完成後的空間一眼望去極其簡雅俐落，每個視角、逐扇大窗都能欣賞到城市天際線、或者象山保護區的自然美景，但事實上全案從發想到施作，過程滿是挑戰，一關還比一關難。首先因四間全套房、零暗室規劃，因增設或挪動浴間位置而衍生的排水、給水、洩水、防水問題必然妥善解決，同時考慮到同住長輩居家活動安全，全宅地面也需保持無障礙平整狀態，不得因安裝任何設備走線、埋管而有坡度、高低差存在，這些都非常考驗團隊的臨場應變與實務專業。其次是消化建築正立面一列內退入室的巨大圓結構柱；由於圓柱體本身不利運用，在經過直立方造型包覆後，位於臥室內的分別與高衣櫃、閱讀區機能結合，無痕融為空間連續面層次，客廳處則於柱體兩側點綴深木框飾、壁燈，生動演繹壯麗窗景間的視覺暫留與轉折。
清淺打底 巧琢對比
獨立專用梯廳、進出高隱私性，都是本案門戶特色之一，特別是玄關主動線往左右一分為二，成功創造親子世代同住一屋但互不干擾的彈性，兼得寶貴的場域獨立和天倫之樂。
此外，全宅風格設定取法建築外觀的清潤色調，如米、白、暖灰等，並搭配三維向量的漸變手法、細緻線條描邊和相近色系傢俱擺設，打造分區天花板、主要造型牆面和整體感，進而拉升視覺高度、延展深邃視角引景入室，鋪敘沈穩大器的英式新古典底蘊。在面與面、單元和單元之際則穿插筆觸簡練、深淺互映的立體框、格柵元素，作為空間屬性轉換的象徵性介質。相關材質的拿捏幾經斟酌，地坪選用肌理表現具結晶感的米色石材，從梯廳大範圍蔓延至整個公領域，而溫潤木皮、裱皮革、壁布、壁紙等素材，則視不同空間與使用者喜好酌量運用，同時藉由金屬分割和進退差，增加近觀皆是細節的豐富層次感，一方面扮演官能感知上的調和角色，一方面也能確保情境自發的深層療癒力，可長可久。
SPACE NOTES
建築形式// 毛胚新成屋
空間坪數// 室內面積約100坪
室內格局//玄關、客廳、餐廳、廚房、四套房、傭人房
使用建材//木皮、大理石（黑橄欖、浪花綠、潘朵拉）、灰玻、皮革、壁紙、鍍鈦、不鏽鋼、造型浪板
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