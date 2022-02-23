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新古典精湛工藝 成就高質感現代居所

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-YHS DESIGN

留白

Timeless Scenery

對於主述高質感、生活舒適度的現代居宅設計而言，周邊環境地段優勢、人文和建築特色，都是必須納入整體規劃的靈魂項目，特別是此建築主要出自紐約白派建築大師Richard Meier之手，除了自身獨一無二的地標意識，同時象徵著簡潔、純粹為上的時代精神，更是YHS設計團隊由外而內瀰漫式發想；並融合多重精湛工藝、材質語彙，細膩雕琢所有空間情節的靈感泉源。

本案為一層一戶新成屋，由於建築主體醒目的純白外觀，甫落成即高居信義計劃區內一線地景指標。YHS設計團隊自毛胚狀態接手後，首先根據屋主需求、並順應現場既有巨大柱體，重新梳理跨世代住居理想的分區格局、動線，包括以滿足每個獨立單元甚至浴間，都享有明窗、好景為前提，精塑多達四間高規格全套房，更巧思佈局多種木、石類天然素材，營造大器沈穩且敞朗通透的景深層次，從此環境、建築、空間三者的美同源共生、水乳交融。

由玄關往左進入公領域前的深邃視角。
由玄關往左進入公領域前的深邃視角。

客廳縱深相當充裕，主牆兩側採對稱內退差設計，外觀精選溫潤石材對花施作，牆體左右分別是動線與明鏡，虛實交匯間充滿流動感。
客廳縱深相當充裕，主牆兩側採對稱內退差設計，外觀精選溫潤石材對花施作，牆體左右分別是動線與明鏡，虛實交匯間充滿流動感。

全程細節 極不簡單

儘管完成後的空間一眼望去極其簡雅俐落，每個視角、逐扇大窗都能欣賞到城市天際線、或者象山保護區的自然美景，但事實上全案從發想到施作，過程滿是挑戰，一關還比一關難。首先因四間全套房、零暗室規劃，因增設或挪動浴間位置而衍生的排水、給水、洩水、防水問題必然妥善解決，同時考慮到同住長輩居家活動安全，全宅地面也需保持無障礙平整狀態，不得因安裝任何設備走線、埋管而有坡度、高低差存在，這些都非常考驗團隊的臨場應變與實務專業。其次是消化建築正立面一列內退入室的巨大圓結構柱；由於圓柱體本身不利運用，在經過直立方造型包覆後，位於臥室內的分別與高衣櫃、閱讀區機能結合，無痕融為空間連續面層次，客廳處則於柱體兩側點綴深木框飾、壁燈，生動演繹壯麗窗景間的視覺暫留與轉折。

客廳窗前原有的巨大圓柱經直方體包覆後，不只形成小循環動線，窗景也多了近處聚焦點。
客廳窗前原有的巨大圓柱經直方體包覆後，不只形成小循環動線，窗景也多了近處聚焦點。

清淺打底 巧琢對比

獨立專用梯廳、進出高隱私性，都是本案門戶特色之一，特別是玄關主動線往左右一分為二，成功創造親子世代同住一屋但互不干擾的彈性，兼得寶貴的場域獨立和天倫之樂。

客廳和餐廳景深共享，兩者間打造多層次的木質門框象徵場域轉換。
客廳和餐廳景深共享，兩者間打造多層次的木質門框象徵場域轉換。

此外，全宅風格設定取法建築外觀的清潤色調，如米、白、暖灰等，並搭配三維向量的漸變手法、細緻線條描邊和相近色系傢俱擺設，打造分區天花板、主要造型牆面和整體感，進而拉升視覺高度、延展深邃視角引景入室，鋪敘沈穩大器的英式新古典底蘊。在面與面、單元和單元之際則穿插筆觸簡練、深淺互映的立體框、格柵元素，作為空間屬性轉換的象徵性介質。相關材質的拿捏幾經斟酌，地坪選用肌理表現具結晶感的米色石材，從梯廳大範圍蔓延至整個公領域，而溫潤木皮、裱皮革、壁布、壁紙等素材，則視不同空間與使用者喜好酌量運用，同時藉由金屬分割和進退差，增加近觀皆是細節的豐富層次感，一方面扮演官能感知上的調和角色，一方面也能確保情境自發的深層療癒力，可長可久。

面面有景、處處皆景是本案一大特徵，光是從餐廳望向客廳，多層次的演繹與材質細膩相互輝映。
面面有景、處處皆景是本案一大特徵，光是從餐廳望向客廳，多層次的演繹與材質細膩相互輝映。

餐廳以大型圓桌為軸心，搭配環金水晶燈飾，素雅圓融中無礙低奢華美。
餐廳以大型圓桌為軸心，搭配環金水晶燈飾，素雅圓融中無礙低奢華美。

左：駝灰色皮革加上幾何分割繃裱的床頭牆造型，終日與床尾大窗映入的群山美景感性對話。 右：次男房睡眠區擁有九十度全開窗的無敵視野，儼然好萊塢電影中方能得見的夢幻天閣。
左：駝灰色皮革加上幾何分割繃裱的床頭牆造型，終日與床尾大窗映入的群山美景感性對話。 右：次男房睡眠區擁有九十度全開窗的無敵視野，儼然好萊塢電影中方能得見的夢幻天閣。

SPACE NOTES

建築形式// 毛胚新成屋

空間坪數// 室內面積約100坪

室內格局//玄關、客廳、餐廳、廚房、四套房、傭人房

使用建材//木皮、大理石（黑橄欖、浪花綠、潘朵拉）、灰玻、皮革、壁紙、鍍鈦、不鏽鋼、造型浪板

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