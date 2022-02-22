重現舊時富麗奢華 印度巴瓦拉堡特色酒店

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-Six Senses Hotels Resorts Spas

重現舊時富麗奢華

印度。巴瓦拉堡六善酒店

Six Senses Fort Barwara

為了重新演繹那段已逝去的風光歲月、重現七百年前的富麗奢華，巴瓦拉堡六善酒店（Six Senses Fort Barwara）把本來建於14世紀的城堡精心細緻地改造成一個擁有48間套房的度假飯店，其中包含5間特色套房。考慮到完善的保育工作，整個工程花了超過十年才正式落成。

巴瓦拉堡最初為拉賈斯坦（Rajasthani）王室所有，巴瓦拉堡六善酒店保留了兩座原始宮殿和位於城堡圍牆內的兩座寺廟。住客可從東翼的套房俯瞰郊外美景，而從西翼套房則能欣賞巴瓦拉村及其周邊景緻。每間套房的面積從70平方米到280平方米不等，均採用現代拉賈斯坦風格設計，與古堡的歷史底蘊遙相呼應之餘，低調地採用到最先進的室內科技設施，再配合突破性的「與六善同眠」睡眠標準相結合，標準設定包括手工製床墊、棉質床品以及額外的睡眠備品，以幫助住客徹夜好眠。

最初的巴瓦拉堡是14世紀時由喬漢人Chauhans建造的。在第二次世界大戰期間，來自巴瓦拉貴族家庭的Raja Man Singh與齋浦爾邦武裝部隊一起與英國人並肩作戰。為了感謝他的貢獻，Raja Man Singh被授予了Rao Bahadur稱號。此後，他的孫子Prithviraj Singh與Espire Group合作，對城堡進行修繕，以重現昔日輝煌。Panika在兩位已故建築大師─Nimish Patel和Parul Zaveri的帶領下，領導了建築設計的工作。一班保育和建築修復的專家，包括景觀設計師Savita Punde和園藝師Pradeep Kishen在內，都被邀請參與這個工作，以保存傳統的花園和水域景觀、本土植物及動物的生態環境。