【DECO雜誌】

撰文者-DECO TV編輯部

資料暨圖片提供-江橙設計、瓦匠空間設計、湜湜設計、太硯設計、昊哲設計

來我家吃飯吧！

適合多人聚餐的開放式格局設計

每到年末，就是各種節日活動熱鬧登場的時節，無論耶誕節、跨年還是農曆新年，總免不了親朋好友聚餐同樂聯繫情感，然而碰上疫情，多數人也會選擇較為保守方式，在家吃飯歡聚一室，這種時候開放式格局設計就能滿足多人數聚餐的空間需求，一起來看看如何營造出舒適自在的居家聚會空間吧！

1.減少房數隔間用於公共區域

順延木紋磚地坪舉步入室，看到的是無拘束開放式空間，因為當初規畫將4房改制為2房讓生活尺度及動線更多元，開闊的公共區域也讓家中毛小孩擁有足夠活動空間。公領域空間以業主喜愛的紅磚牆面為亮點，也正好作為回字型動線的主軸，將客廳、廚房拉出界分讓動線游刃有餘，牆面搭配深色木地板傳達出居家沉穩調性。

江橙設計-《FREE》

完整室內設計作品點此

2.規劃客廳、餐廳採開放式設計

將客、餐廳以開放方式、合併廳區的規劃，提升公領域動線，序列一旁的主臥、書房、和室以玻璃推拉門或隱藏方式安排動線，開闔之間保有開闊與隱密特性，同時將充裕光線引入客、餐廳。考量平時喜愛與親友一同歡聚，同時考慮收納歸類的生活習慣，特地設計開放式餐廚區域，拉闊公領域的動線尺度，並於二區域間安排工作吧台，既實用也讓區域機能更完整。

瓦匠空間設計-《享樂人生》

瓦匠空間設計-《享樂人生》

3.藉由串聯不同機能空間拉闊區域感

將原始和室及廚房重新整合規劃為開放餐廚區域，利用中島結合餐桌的設計，同時串聯一旁的開放式書房及客廳區域，無形中生活機能倍增，區域感也拉闊不少，同時更維持動線的俐落與流暢度；在各個機能區域的關係中，透過不同的燈具構成空間焦點，作為暗示公領域中各自獨立的區別介質。

湜湜設計-《蘊。雅》

湜湜設計-《蘊。雅》

4.廚房加長中島設計兼具餐桌使用機能

室內享有三面採光優勢，首先將玄關區及客廳旁的牆線打開，不作封閉式的介面表現，保留視覺延伸效果，為開闊大器的室內環境，預留伏筆…更與開放式的客、餐廳及開放式輕食吧檯暨料理區設計，聯袂成為公共場域；原廚房空間則規劃為熱炒區域。沙發後方的餐廳設計，應對於加長的中島設計，同時兼具餐桌的使用機能，讓餐廚空間的機能更形多元。

太硯設計-《AMW》

太硯設計-《AMW》

5.餐廳餐桌以吧檯方式規劃設計

玄關區以鏡面、懸挑式櫃體設計讓區域放大；進入公領域，客、餐廳採開放式規劃，以黑、灰、白色系為主。餐廳餐桌以吧檯方式規劃設計，透過俐落紋理的石材檯面，朋友也可在此歡聚品酒，形塑宛若精品展示的裝置意象。客、餐廳區域間以黑色規劃展示收納兼備的大型櫃體，可以收納展示女主人所收藏酒類及各式精品。

昊哲設計-《新莊張宅》