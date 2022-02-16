暖色暖心 VS. 暖流暖身 暖暖過冬溫馨浴室

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-falper、HOESCH／楠弘廚衛（07-338-2000）、GROHE、American Standard／台灣驪住（02-8712-1877）、inbani、Gessi、Axent／弘麗衛浴（02-2345-5151）、Effegibi、Scarabeo、AXOR／麗舍Home Boutique（02-2546-7575）、AXOR／漢斯格雅（www.hansgrohe.com）

Warm Bathroom

暖色暖心 VS. 暖流暖身

暖暖過冬 溫馨浴室

時序入冬，天氣逐漸轉冷，寒意襲人季節，打造一個散發溫暖人心的衛浴空間，讓舒適溫馨的氛圍、穩定溫暖的水流，洗去一天的疲憊，溫暖你的身體，挹注滿滿對抗寒冷的能量。

Effegibi- BodyLove系列，結合桑拿、淋浴與休憩空間的整體模塊系統，從實木、磁磚到玻璃材質，皆可自由排列組合出需求的客製化SPA套間，並能完美融合於居家空間中。（麗舍Home Boutique）

Warm Color 暖色暖心

色彩，是改變居家空間面貌最快的元素，也是影響使用者感官感受的重要關鍵。運用到衛浴空間而言，不必大動裝修地壁面，只需更換水龍頭、面盆，亦或浴缸、浴櫃等設備，從百搭不失敗的大地色系，到近年來流行的金色、古銅色，以至木紋、有機材質等，帶來不只是視覺的感受，連同使用起來的觸感，都能倍感溫馨，溫暖整個冬天。

義大利ADI金圓規設計獎得主Simone Bonanni & Attila Veress所創作的falper Homey系列獨立浴缸與立柱盆，結合純粹圓弧造型與有機複合材質Cristalplant®，賦予簡約永恆的神韻基調。由天然磷酸鋁礦物與樹脂混製而成的Cristalplant®，觸感溫潤柔和且不易發生色變，也是更為環保、天然的友善材質；2021年即將上市的「沙漠卡其」新色，顏色製程皆符合歐盟國認證標準，並擁有抗靜電、耐化學物質的出色表現。

falper-Homey系列，涵蓋獨立浴缸與立柱盆產品，結合純粹圓弧造型與有機複合材質Cristalplant®，觸感溫潤柔和且不易發生色變，搭配療癒的大地色系，溫暖了整個冬季。（楠弘廚衛）

德國GROHE一直致力於提升品質、技術、設計和永續發展的品牌價值，並實現「暢享水生活」的承諾。對於鍾愛清晰線條、外觀優美的人們而言，GROHE Essence系列用現代均衡的風格，為獨具創意的裝飾理念和創新技術營造空間感，並提供豐富的選擇。其中的GROHE Essence Warm Sunset玫瑰金龍頭，喚起優雅奢華的氛圍，以自然的美學設計，結合清晰的線條，體現經典的舒適觸感。

GROHE-Essence玫瑰金龍頭，以自然的美學設計結合清晰的線條，形塑優雅奢華氛圍，體現經典舒適觸感，可與大地色系或天然石材、木質搭配，營造溫暖典雅的浴室空間。（台灣驪住）

AXOR MyEdition系列面板則使用來自北美和加拿大永續管理森林的胡桃木，並僅採用呈現出完美紋理的木片，再以手工進行交叉的形式穩固黏合鑲板條，因此木材遇到濕氣時也不會彎曲變形，最後表面上油以保護木料及賦予雅緻的風貌。無論在觸覺或視覺上，均呈現出木材天然細膩的質感與色澤，以及獨一無二的溫潤觸感。

AXOR-MyEdition系列，使用頂級胡桃木並僅採用呈現完美紋理的木片，以交叉形式穩固黏合確保遇到濕氣不會彎曲變形，在觸覺與視覺均呈現獨一無二細膩質感與溫潤觸感。（漢斯格雅）

左：inbani-Prime UHS色彩系列，幾何形狀鮮明，從每個角度看起來都有著圓潤柔和的線條；創新技術，穿上大地色系或莫蘭迪色，給人平靜沉穩的感覺，又帶給人溫暖幸福。（弘麗衛浴） 右：Scarabeo-Glam系列面盆，迷人的弧形及泥色詮釋了陶瓷的現代美學，萬物皆源自大地，也應從大地學習上乘之美，無論放在何處，皆能恰到好處地妝點場景溫潤質感。（麗舍Home Boutique）

inbani-Prime freestanding系列，圓潤飽滿形狀的現代人造石材料面盆，結合獨有專利UHS 60種顏色混搭共11色選擇木質材料，超過四千種組合方式，趣味創意無限發揮。（弘麗衛浴）

Warm Current 暖流暖身

時而涼爽、時而寒冷的冬季，不管是淋浴、亦或泡澡，溫度的控制與水流的穩定，才是決定沐浴的舒適品質。而隨著科技日新月異，從淋浴龍頭、花灑，到按摩浴缸、智能浴缸和SPA，功能不僅越來越多元化，操作也更加人性化。今年冬天，就讓浴室的舒適暖流，溫暖全家人的身體與心靈。

AXOR One對水流控制即進行了全新演繹，將所有淋浴元素化繁為簡整合為一個整齊的操控面板，簡潔的操作方式，用手指或手背還是手肘，只需輕輕一按就可以同時打開或關閉多個出水口，為使用者帶來了無與倫比的便捷度和無盡趣味的淋浴體驗；溫度可通過轉動中央恆溫器設定，正下方小手柄可控制流水量，智慧模式可減少用水量達50%。

AXOR-One系列花灑，採特殊壁裝式插座，讓浴室看起來簡約又優雅，溫控系統採用大號的槳式手柄，能更精確地控制噴水模式及溫度，展演卓越的控制性和美感。（麗舍Home Boutique）

德國頂級按摩浴缸品牌HOESCH，以專業水療科技、舒適泡澡體驗聞名，無論是獨立浴缸或崁入式安裝設計，Ergo+皆能滿足不同空間的需求，打造家中的SPA天堂。原料以可應用於人體醫療設備的PMMA頂級壓克力製成，材質親膚性高，輕巧實用、保溫性強；品牌內建的餘水排放與管路自動烘乾系統，更確保了按摩浴缸使用上的潔淨衛生。HOESCH Ergo＋Whirlsystem另有LED情境照明、靠墊與扶手等選配，提供極致呵護，享受冬日沐浴樂趣。

HOESCH-Ergo+按摩浴缸，材質親膚性高，保溫性強，內建餘水排放與自動烘乾系統，確保潔淨衛生；搭配Whirlsystem另有LED情境照明、靠墊與扶手等選配，享受極致呵護的沐浴樂趣。（楠弘廚衛）

全球整體智能衛浴重要製造商Axent，對新技術不斷研發與創新，Helvetia系列浴缸融合了方的形態和冷峻的比例，更因隱藏的排水口技壓群雄。全球首創浴缸智能控制系統的Helvetia智能雲控按摩浴缸，可以遠程設定泡澡時間和理想溫度，進水溢水二合一裝置，將浴缸進水、溢水功能完美結合，讓你跨越時空界限，締造全新SPA體驗。

Axent-Helvetia智能浴缸，全球首創智能雲控按摩浴缸系統，可遠程設定泡澡時間和理想溫度，並將浴缸進水、溢水功能完美結合，讓你跨越時空界限，締造全新SPA體驗。（弘麗衛浴）

Gessi-Hifi淋浴系列，復古造型，並將音響系統融入到恆溫淋浴的功能和流量調節中，手持蓮蓬頭改造成磁吸式麥克風造型，體現一種回顧90年代風格的未來主義設計。（弘麗衛浴）

左：American Standard- EasySET淋浴定溫系統，集功能及視覺美觀於一身，埋壁設計和直觀使用模式，所有出水均調節至最舒適溫度，放心享受衛浴帶來極致水療效果及寧靜時光。（台灣驪住） 右：GROHE-Grotherm SmartControl智慧定溫淋浴系統，簡易直覺式介面操控，機身小巧簡約，可聰明控制水溫、水量與出水模式，只需輕推、旋轉控制鈕，即刻享受個人化淋浴體驗。（台灣驪住）