法式美學邂逅東方百年芳華 梵克雅寶微風信義旗艦店

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-Van Cleef & Arpels（www.vancleefarpels.com）

法式美學邂逅東方百年芳華

台北。梵克雅寶微風信義旗艦店

Van Cleef & Arpels

全新開幕的Van Cleef & Arpels梵克雅寶微風信義旗艦店外觀靈感汲取自世家的標誌，菱形的輪廓中承載著緣起芳登廣場的歷史，以及兩個家族跨越百年的浪漫愛戀，將世家最初的旅程起點圍攏，透過線條堆疊、由霧黑至金色的色彩漸變交錯，在日間宛如耀眼的陽光灑下，在光線變化下呈現粼粼波光的視覺饗宴，夜間結合燈光透著絢爛效果，與華燈璀璨的信義區街景相互輝映。

門面設計隱藏著珍貴的歷史細節，世家以30年代創作的「Minaudière」百寶匣作品圖騰，透過黑色鏤空手法詮釋圖樣線條，覆於金色牆面上令視覺更為突出，令信義微風旗艦店宛如百寶匣的化身，珍藏著無數珍寶，值得訪客細心探索、發掘寶藏。店內承襲世家鍾愛的「法式寓所」佈局，木質的建材搭配柔軟的地毯、沙發、窗簾，讓訪客在享受尊榮體驗的同時，亦擁有賓至如歸的舒心感受。空間整體調性不離世家經典美學，延續外觀設計呈現別具神秘感的雅緻格調，宛若珠寶盒的黑色絨面與璀璨閃耀的作品相互映襯。

格局設定與傢俱選擇，以無銳角的圓潤輪廓為主，並靈活運用對稱、漸變設計語彙，帶來溫馨舒適之感，並為簡約幾何線條，注入詩意與裝飾藝術風格；點綴空間的花鳥蟲草自然圖騰，呼應世家重要的靈感來源，藉由de Gournay精湛的藝術手繪，以柔美姿態展現著大自然生生不息的能量；吊燈選用頂級的Murano玻璃，設計以充滿大自然語彙的海洋為意象，獨特的多層環狀造型，以手工將一片片的頂級玻璃串起，由上至下營造漸層的波浪感，並與淺褐色柔軟圓地毯相映成趣，協調感更臻完美。

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