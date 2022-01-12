百年老店華麗轉身 日本銀座松崎煎餅

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-MATSUZAKI SHOTEN ©MATSUZAKI SHOTEN

百年老店華麗轉身

日本。銀座 松崎煎餅

MATSUZAKI SHOTEN

這兩年在疫情衝擊下，不少商家無法正常營運，抱持著「危機就是轉機」的逆向思維，也激盪出經營者不少創意；日本好幾家力求逆勢上游的甜品老店，靠著接棒新生代職人的創新理念，給消費者帶來味覺與視覺的雙重新體驗；創業200多年的老字號煎餅屋「銀座 松崎煎餅」將漢字店名改成與公司同名稱的「MATSUZAKI SHOTEN」，企圖壯大創意呈現更多元化經營，並增設內用區，以聚焦當地居民交流的方式來重新出發。

主導百年老店「銀座 松崎煎餅」重新出發的松崎宗平，有著粗曠又帶點搖滾氣息的外表，很難讓人將他與傳統日式煎餅畫上等號，也許就是這股反差萌，成功為日式煎餅注入一股新生的氣息。

今年將祖傳老舖從銀座5丁目搬到4丁目的「MATSUZAKI SHOTEN」，力圖改造呈現新風貌，第八代掌門人松崎宗平主張「販賣煎餅」不應該只是被動地等著客人上門，松崎宗平用心打造「不只是販賣煎餅」的空間，而是可以提供一個與客人交談的場域，並藉由彼此互動來傳遞煎餅的美味，才能掌握住資訊爆炸且選擇眾多的市場需求，於是，松崎宗平嘗試將傳統店名「銀座 松崎煎餅」變更成足以放眼國際的英文店名「MATSUZAKI SHOTEN」，並且大膽使用帶有點夜店吧台風的裝潢設計，企圖以綜藝娛人的呈現方式來賦予煎餅新的定義。