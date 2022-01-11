有型機能宅｜俐落線條 簡化的美學

【DECO雜誌】

撰文者-DECO TV編輯部

資料暨圖片提供-睿格設計

有型機能宅

睿格設計團隊的設計核心，著重於空間與人的互動關係。

全室以日式簡約的風格為設計概念，空間多以開放關係涵構，汲取四面八方而來的光影，讓光與影形成漸進式或明或暗的輪廓，俐落的將空間線條簡化至一種恰當的美學。

設計上所有櫃體以低甲醛的進口系統板材客製設計為主，設計師說明如此的安排，在時間方面可以充分運用掌握且組裝便利，可供日後機能增加、得以擴充，也具環保意識。「此案為三年前合作過的屋主第二次委託我們設計規劃，除了增加小孩房需求，同時親子互動生活也要一併融入設計當中。」陳柏宏總監表示。

設計獨立的玄關區域，兼具收納與端景的使用機能。客廳主牆以仿清水模的壁紙，給予沉靜內斂的生活意象。一旁窗下臥榻區聯袂主牆下方設備櫃體設計，以木作材料安排，挹注悠閒自在的氛圍。原始書房設計為實牆牆面，在規劃過程中將之去除，重新規劃成為小孩房、書房格局。

客廳與餐廳採開放方式設計之外，與書房之間以局部牆面搭配鐵件、清玻與書房做界定介質，將公領域型塑得開闊且通透，主要讓空間感倍增，線條與家具、陳設，各自輕鬆俐落有序，同時可以迎入大量的自然採光，也讓家人平時生活互動可以更親暱。

餐廳安排主要的收納櫃體之外，也透過黑色搭配鐵件層板，設計開放的展示區域，給予立面聚焦的焦點所在。書房書櫃設計上以玻璃、鐵件層架搭配LED光源，也成為夜晚來臨時候，構成全室溫馨氛圍的最佳端景表情。

主臥以淡雅的色調，挹注舒適的休憩氛圍。小孩房以活動家具安排，預留日後因成長需要的機能增設。衛浴空間採乾溼分離規劃，灰階調性材質也將沐浴時光，安排舒適且放鬆的氛圍，在設計上，陳設計師帶入人文氣息，透過日系簡約風格的俐落特質，運用重點照明以及通透材質，作為公領域引申開闊的最佳中介，並呼應空間呈現輕重、虛實間的絕妙對比，引申出一種舒適且樸質的生活調性，以及嚮往自在、隨性、恣意的居住方式，真實的對應著空間線面的設計概念。