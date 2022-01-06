為歷史建築注入創新與均衡美學 完美融合現代優雅風格

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-Matthew Williams

資料暨圖片提供-Workstead

為歷史建築注入現代美感

Shelter Island

位於紐約布魯克林的室內暨照明設計工作室Workstead與美國出版商Rizzoli合作，出版了第一本室內設計專書，內容蒐錄了過去10年間該工作室深受好評且具指標性的住宅設計項目。Workstead的設計團隊擅長將傳統建築的設計靈感與現代優雅風格完美融和，在這本書中，展示了設計團隊在改造傳統建築時所注入的創新設計與均衡美學，也在在反映了Workstead在設計時皆以客戶與社區為出發點，並堅持與當地工匠合作，精心打造留有歷史痕跡的現代室內設計、建築和家具設計。

如位於長島東區的「Shelter Island」老屋翻新工程，Workstead的設計團隊將這座現有的房子連接到一個亭所，以滿足一個年輕家庭的居住需求。同樣謙和的造型、山牆形式和雪松木瓦立面是從1940年代的原始住宅中汲取的，而擴建的大寬門窗使亭所具有更為抽象的外觀，藉以區分新舊之別。一個用玻璃門包覆的通道連接到舊結構的附加部分，並安裝了雪松木瓦壁燈用於外部照明。住宅的入口處有一幅美國藝術家Ira Bartell 的畫作，與湖綠色瓷磚及白色粉刷牆壁形成了美麗的色彩對比，Isamu Noguchi Akari 70F的紙燈，則為現有的舊建築細節提供微妙的現代感。

在翻新過程中保留了進入主要生活空間的瓷磚，在視覺上維持了清爽感，也在炎熱夏季時保留一絲涼意。主屋窗戶上的白色室內百葉窗是Workstead重複使用的一個設計細節，用於調節光線和熱源。主要生活空間的原始松木鑲板教堂式天花板也是原住宅留存的天花板；廚房從以前擁擠的檯面和台下冰箱擴大到現在可以容納全尺寸電器並滿足三口之家需求的空間，櫥櫃被漆成粗糙的松木門，並與楓木檯面相得益彰，隱約帶出老舊的復古美感；主臥天花板同樣保留了原始木材，並添加了四個對外窗增加自然光，兩對法式門則通向後院的泳池區，空間中藉由老舊物件營造了典雅韻味與舊時情懷。