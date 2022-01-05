藏身於樹木環抱的優美韻致弧形圖書館

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-Kengo Kuma and Associates（kkaa.co.jp）、Mad Arkitekter（www.mad.no）

圖片提供-Mir（www.mir.no）、Kengo Kuma and Associates（kkaa.co.jp）

優美韻致弧形圖書館

Ibsen Library

日本建築事務所Kengo Kuma and Associates與挪威建築公司Mad Arkitekter合作設計了一座圖書館，該圖書館座落於挪威歷史悠久的港市希恩（Skien）的一個城市小型公園中，以19世紀出生於當地的知名劇作家亨里克‧約翰‧易卜生（Henrik Johan Ibsen）命名，落成之後將成為展示易卜生文學作品的重要藝文場所。

易卜生圖書館的所在位置選定了希恩市內一個小公園內，毗鄰該市同樣以易卜生為名的文化地標─Ibsenhuset。為了保護公園內的自然環境，同時最大限度地發揮其作為公共空間的潛力，設計團隊將圖書館建築規劃為弧形曲線，以一種彎曲的形式將公園內部原有的樹木包圍，並以嶄新的室外圓形劇場與多個出入口將建築物與公園內其他設施串接起來。Kengo Kuma and Associates的合夥人兼主設計師Yuki Ikeguchi表示：「易卜生圖書館的選址將為希恩市的文化潛力提供更巨大的助力。」

「目前這個小公園位於一個相對寧靜與隱蔽的位置，但與圖書館的新空間結合之後，它將隨著來訪的人潮與圖書館內部的活動分流被充分激活，展現出煥然一新的活力樣貌。」Yuki Ikeguchi說明道。為了讓圖書館的建築物能夠與周遭公園景色產生更為緊密的聯繫，設計團隊選擇了觸感溫潤的天然木製板材做為主要外牆飾面，並沿著建築物一側引入大面積的落地玻璃窗，以營造室內與戶外無縫接軌的視覺效果。從外觀看來，易卜生圖書館最大的特色就是其朝向公園緩步降低，優雅柔合的彎曲交錯屋頂，深闊的屋簷可以遮擋住圖書館的入口，並兼作戶外空間與休憩區的棚頂。根據設計團隊表示，這個屋頂將被木瓦覆蓋，藉以呼應周圍樹木上葉子的形狀和比例，當其鋪設在天窗上，會在室內創造出斑駁的燈光效果，讓人聯想到在樹冠下行走的情境，且不論夜晚或天候不佳時都會向外散發出柔和的光源，成為令人安心的溫暖存在。