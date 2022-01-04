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全球唯一住宅型遊艇 M/Y NJORD

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-DENNISTON

全球唯一住宅型遊艇

M/Y NJORD

建築和室內設計大師Jean-Michel Gathy宣佈與Ocean Residences Development合作打造M/Y NJORD，一艘開創性的住宅式超級遊艇及技術最為先進的綠色遊艇，旨在締造全新海上奢華空間。Gathy被任命為此項目的首席室內設計師，為住客打造無與倫比的住宅。住宅業主將跟隨超級遊艇環遊世界，探索鮮為人知的地區，沉浸於當地歷史文化。

全長293米的超級遊艇M/Y NJORD共設有117套奢華住宅，從雙臥到六臥共21款各具特色的戶型，面積由120至800平方米不等。作為全球唯一一艘住宅型遊艇，M/Y NJORD提供14套複式住宅和兩套設有私人電梯的三層住宅。遊艇的卓越設施包括碼頭、附屬艇及帆船俱樂部、探險及潛水中心，以及包括潛水器在內的多種船隻。此外，頂層甲板觀景台還設有專業級海洋研究室，以及天文望遠鏡。為確保業主的身心健康和安全，遊艇將配備最先進的醫療檢測、監測和診斷設備。

Gathy將以其標誌性風格與設計打造M/Y NJORD 10-13層甲板的住宅，以及數間頂級戶型和頂樓公寓。大戶型住宅具備步入式酒窖、乳酪室、雪茄室、保險箱、私人健身房、桑拿房、蒸氣浴室，以及更多其他設施，為M/Y NJORD海上生活創建完善的生活體系。公共區域洋溢趣味俏皮的氛圍，設計、比例、外形和紋理均統一協調地呈現出輕盈閒適之感。他說：「細節蘊藏一切。我希望打造一個庇護所，一個安全的港灣，讓生活在M/Y NJORD上的人可以閉上眼睛，靜待每一天的驚喜，而不用費心安排任何事。這是一種細微而又巨大的差別。畢竟誰家能夠今天東對日出，明天又西面日落呢？」

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創新互動式博物館 與攝影藝術一同揮灑創意

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漫悠 宛如溫暖問候撩人心緒

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