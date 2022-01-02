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打破內外疆界開放校園

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-Fernando Guerra

資料暨圖片提供-Contaminar Arquitetos

打破內外疆界開放校園

Casa da Árvore

位於葡萄牙萊里亞市郊區的這間小學，以軟木貼皮與混凝土結合的複合式結構牆面吸引了來往路人的目光。Casa da Árvore或稱為Tree House（樹屋），其設計宗旨在於促進學校的戶外場域與鄰近松樹林的緊密連結，教室面向中央庭院，周圍環繞著一系列簷蓬覆蓋遮蔽的通道。

「將教室與外部空間連接起來的想法是這個設計項目起始的設計重點，」負責建造設計的葡萄牙建築事務所Contaminar Arquitectos的設計團隊說明道：「在這個前提之下，加上大面積的透明落地玻璃帷幕，讓教室的內部空間看起來是戶外區域的延伸，進而與周遭自然環境產生緊密的連結。」相對於周圍的街道與路面，學校建築呈現出一種簡單樸實的低層樓面，在視覺上營造出一種和諧的狀態，整體建築以混凝土為基底，平面屋頂部分的基礎層則覆蓋著軟木板材。

學校入口為一個特別設計的木製拉門，進入之後通過一個低坡道可以直接進入中央庭院空間，並藉由大型的滑動玻璃門看到教室內部的樣子，也可以穿過一片黑色金屬柵欄返回原本的場地。透過簡單的平面圖可以看到兩間大教室空間設置在這個庭院的北方及東方，將之與角落的教職員辦公室和設施區域分隔開來。

在庭院內部，持續使用軟木板材做為建築物上方牆面的覆蓋層，並四處延伸以覆蓋外部簷蓬的天花板；混凝土樑柱周圍是同樣由混凝土砌塊的座位區，其角色類似於支撐軟木樹冠的樹幹，軟木板材像拼圖一樣，在立面上藉由不同的挪用與調整，創造出獨特的韻律美感。教室內部保持開放和靈活佈局，加強與外部連結的緊密性，除了外牆，設計團隊也特別設計了一整排的木製材板適度遮掩來自外部的視線。

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