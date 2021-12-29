創新互動式博物館 與攝影藝術一同揮灑創意

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-徠卡相機

創新互動式博物館

Ernst Leitz Museum

位於徠卡相機總部威茲勒徠茲公園的恩斯特‧徠茲博物館，上層的建築面積約為600平方米，以創新互動式博物館的理念進行了大範圍的重裝擴建，全新設計了四個體驗區，引領觀眾觀展，與攝影藝術一同揮灑創意並進行互動體驗。此外，一層的展廳還將展出國際知名藝術家的傑出攝影作品。

本次重新開館的一大亮點是一件極為罕見的珍品—編號為105的原版徠卡0系列原型機。這台相機曾被Ur-Leica的創造者奧斯卡‧巴納克親自使用過，迄今為止，只有約12台徠卡0系列原型機留存於世，這款令所有相機收藏者神往的機型也曾於2018年在維也納舉行的徠茲相機拍賣會中創下了拍賣紀錄。一款編號為122的徠卡0系列原型機以240萬歐元的價格落槌，這是目前有史以來世界上最昂貴的相機。

恩斯特‧徠茲博物館中的四個體驗區均由柏林Studio klv設計並呈現，分為「視覺與感知」、「科技與歷史」、「攝影」和一個特殊展區。互動體驗站將向觀眾展示光學現象，並以簡明的術語向觀眾闡釋攝影的基本原理以及不同相機和鏡頭產生的拍攝效果。每種不同主題的展示均設有一位著名攝影藝術家，包括Ralph Gibson、Barbara Klemm、Franziska Stünkel、Alex Webb和Fred Mortagne的個人闡述與精選的攝影作品。觀眾可以用互動體驗站的徠卡相機或自己的智慧手機嘗試各類攝影參數，以不同風格來完成自己的創意作品，遂即從徠茲公園APP下載所拍攝的影像與自拍，留作紀念。