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春映枝影 ERC café

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-紅殼設計（02-2606-8524）

春映枝影

ERC café

紅殼設計楊雅文、黃勻芳設計師擅長從藝術及自然環境攫取靈感，講究光影、格局、機能的反覆探索與創意，此案為連鎖咖啡企業，運用剛柔並濟的LOFT風格作整體的空間調性規劃，更於眾多國外設計比賽中獲：2019 韓國K DESIGN WINNER、2019 義大利 A DESIGN GOLD 金獎的得獎殊榮。

每個人都有屬於自己的一片森林，也許我們從來不曾去過，但它一直在那裡，總會在那裡。迷失的人迷失了，相逢的人會再相逢。——村上春樹

屬於你的森林，找到了嗎？紅殼設計團隊憑藉女性設計者專屬的細膩與創意的柔軟，替位於鬧熱都會的ERC café運用剛硬的金屬與柔軟的布料，建構出在街廓弄巷裡的城市森林。

利用量體本身高敞的玻璃帷幕牆，仿效溫室環境的室內空間。

擘 心中的城市森林

此案位於建築的街角一、二樓，分別挑高3.9米、2.8米，企業主希冀將「紅磚牆、植栽」融入空間，利用量體本身高敞的玻璃帷幕牆，仿效溫室環境的室內空間，以寓意樹（鐵件造型）、風（天花布藝造型）、光（燈光光氛）的語彙元素為設計主軸，以溫室的圓拱型語彙，共同形塑律動感知豐富的視覺場域。

此案位於建築的街角一、二樓，分別挑高3.9米、2.8米，給予空間開敞的氣勢。

以鐵件材質形塑線條造型，規劃端景意趣。

一、二樓空間共66坪，規劃為前廳、櫃台與廚房，以及沙發區、高腳座位、大桌共享區、一般咖啡桌等多元形式座椅。紅殼設計透過材質特色的強烈對比，形塑出女性設計者對於LOFT風格獨樹一格的創意思維。設計之初，希望大家憑藉「想像」進入場域，整個環境寓意蓊鬱森林為設計發想，將吧檯仿效溫室，中間地板以復古地磚鋪設，鐵件形塑出抽象的樹木枝幹，逕自向上延伸，天花以柔軟的布料形塑弧線造型，透過空調的風與燈具的光，輕盈擺動，宛若大樹樹梢的樹葉片片。

左：以復古地磚鋪設，鐵件形塑出抽象的樹木枝幹，賦予空間自然形意。 右：吧檯區域以仿效溫室的圓拱型語彙，共同形塑律動感知豐富的視覺場域。

塑 形意的自然解構

紅殼設計團隊於整體空間在鐵製物件、柔軟布料、陶磚牆、金屬面礦物塗料等材質上做粗獷與細緻的對比安排，以植栽、布料、光影的共構，聯袂展現剛柔並濟的空間質感。

在空間格局上首先加大拉闊入口樓梯區挑空面積，強調上下垂直的連結，建立空間的敞亮與通透意趣；吧檯後方規劃為廚房工作區，設計同側，並且整合動線與機能，也藉由造型的形與意，形塑別出心裁的工作區域與製造端景焦點所在；廚房則移往與櫃檯同側位置，整合機能、創造更為順暢的工作動線；原廚房則規劃為共享座位區，使該區玻璃窗無須被大量廚房設備遮蔽，透過大面積的玻璃開窗，讓室內與街廓拉近距離，發揮良好的視野、創造友善的內外關係。

加大拉闊入口樓梯區挑空面積，強調上下垂直的連結，建立空間的敞亮與通透意趣。

原始紅磚牆對應金屬面礦物塗料等材質，設計上做粗獷與細緻的對比安排，給予視覺豐富的意象。

二樓空間以磨石子地板為主，牆壁以布料繃製成弧形藏光設計，對應一樓溫室寓意，聯袂悠閒自在氛圍。

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