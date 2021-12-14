【DECO雜誌】

撰文者-DECO TV編輯部

資料暨圖片提供-庭拓設計

新舊之美 人文工藝×自然美學

「以安定的力量、創新的呈現」作為庭拓設計團隊對於設計初衷的釋義，希望透過簡單的線面或造型，演繹居者生活的所想機能，優化並upgrade每天的心情。

辦公空間整體以自然、且新舊交替的傳承永續概念，透過線條、造型衍生動線與機能。「大面積的落地清玻，對應實木長凳，入門的二隻金鳥，佇立在漂流木的把手上，實木大門也利用溝縫設計、安排水線，豢養著綠色植物。一切的一切都寓意著『迎賓』的美好！」庭拓設計高睿章總監說。

原始結構中的建築樑體多且大，影響室內高度；高睿章總監不作樑體包覆且維持既有的板模形式，利用樑下設計燈光、規劃鐵件層架，可以供展示、收納機能，並透過光影層次，讓高度更深邃，而樑體不作修飾且以板模的初始樣貌表現，也讓新意與舊物產生對話，寓意空間記憶的延展。

入門進來，除了迎入街廓來往人潮的長凳與大窗，視線隨即被一旁與綠樹合而為一的吧檯所吸引。高睿章總監表示：「長桌是從之前的辦公室帶過來的，向陽的海葡萄襯著窯燒盆器，自桌面向上生長，有永續、傳承，以及新生、清新的活力意趣。」

接待區、辦公區之外，設計上以弧形的智能調光玻璃，替客用廁所引入充裕光線，藉由電控方式做為玻璃透明與不透明狀態的切換，巧妙的運用科技優化空間使用機能。

會議室以清玻介質為界，目的要讓視覺得以延伸，也維持空間中光與空氣的自然流動。「設計的工作區域，實屬消耗創意思考的地方，所以我們運用一些綠意、實木，或是燈光、動線，讓員工們或是來此洽談設計的屋主，可以保持輕鬆愉快的心情。後方庭院，也以景觀造景的方式，植入或大或小的層次綠意，一旁角落扶疏的水生植栽，以前屋主留下的盆器做為設計，意外的與庭院盎然的綠意契合，也讓新與舊的傳承與接續創意、由內而外的發散開來，成為老屋翻新的設計初衷，也為新遷入宅、在此轉繹設計思維的工作場域，有了美好的註解與釋義。