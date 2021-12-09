【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-OCEANO歐匠設計系統家具整合規劃

匠心工藝 時尚工業魅力

Fashion Industry

歐匠設計團隊以專業知性訴諸感性的巧手匠心，完整呈現家的意象。透過設計，給予空間氛圍與生活機能，讓回到家的時光，盡皆輕鬆、自在，悠閒、舒適。25坪的此案中，以時尚工業風格擘劃豐富的人文氣息作為設計的導引，機能性的展開作為空間成立的始末；體驗，藝術及生活態度淋漓盡致的美學表現！

開放式的廳區空間，於光線規劃上以白、藍、橘色等光氛，圍塑各區域的氛圍意趣。

BMW品牌概念 形塑空間完美比例

空間本身藉由德系BMW 7系列房車運動款充滿現代感、獨特美學的豪華精緻工藝，轉載成為空間中的設計元素，「因為屋主喜愛此一車款，也對工業風格有所偏愛，設計上我們將BMW車款既有的德系工藝美學，運用在材質、顏色、造型的變化當中，要求空間形與質契合的同時，積極的將二者融合，以工業風格語彙創造出具現代時尚價值的量體表現。

以BMW的LOGO的黑玻、清玻作為休閒區域的櫃體門片設計。

從時尚與工業的語彙來看，前衛與個性相形映襯。在歐匠設計團隊要求空間形與質契合的同時，積極的將二者融合，創造出具現代時尚以及工業個性價值的量體表現。玄關區域的介質，以弧線的圓融、流動意象，成為引導進入廳區的端景意趣，進入廳區以開放式規劃出視聽區、休閒區以及工作吧台區。視廳區域以仿清水模壁紙作為主牆背景，下方設備櫃、聯袂天花造型均以胡桃木設計寓意為車內飾板，加上napa車用皮革設計皮椅座椅，圍塑出宛若在駕駛座環景的駕馭意象；透過鐵網及BMW 7系列房車運動款水箱罩的形色規劃成為與休閒區的介質，針對收集模型的喜好，特地以BMW的LOGO的黑玻、清玻作為櫃體門片設計，上方樑體則仿效車體後方導流形意，演繹獨特工藝美學。

左：視聽區域以napa車用皮革設計皮椅造型，建構出宛若在駕駛座環景的駕馭意象。 右：主要廳區以開放式規劃出視聽區、休閒區以及工作吧台區。

機能、美學與居家樂趣的完美呈現

歐匠設計團隊將整體空間燈光以白、藍、橘色等光氛，圍塑各區域的氛圍意趣。針對屋主對於生活的品味及要求，將原有二房二廳房型，規劃為一房三廳的概念，就連空間中的視聽音響，也仿效車尾的排氣管，做為主要的設計規劃。

設計師替喜愛收藏模型的屋主規劃玻璃格櫃，可以收納展示喜愛的物品。

空間中的視聽音響，仿效車尾的排氣管，做為主要的設計規劃。

開放式工作區域聯袂開放廚房，也成為吧台機能使用。在此屋主可以工作、料理、與友人小酌或品茗，皆自得其樂。主臥主牆以清水模圖樣的壁紙搭配跑車座椅的義大利防汙布料，讓床的傳統定義被BMW車款的座椅極致工藝寓意所取代，衣櫃的設計也以W的形意規劃收納機能，在在展現「設計」不再侷限於制式的發展，而是更為靈活的主宰生活、領略生活、樂活生活！

開放式工作區域聯袂開放廚房，也成為吧台機能使用。在此屋主可以工作、料理、與友人小酌或品茗，皆自得其樂。

左：主臥主牆以清水模圖樣的壁紙搭配跑車座椅的義大利防汙布料，仿效BMW車款的座椅極致工藝。 右：主臥衣櫃的設計，沿襲BMW中的W的字體形意，規劃收納機能。