旅遊品牌X美電影導演魏斯‧安德森 豪華列車藝術古董車廂

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-Belmond

豪華列車藝術古董車廂

Wes Anderson X Belmond

奢華旅遊品牌Belmond公佈與美國電影導演暨製作人魏斯‧安德森（Wes Anderson）的獨家電影藝術設計合作項目。為致敬電影和旅行的黃金時代，魏斯‧安德森為豪華列車British Pullman, A Belmond Train, England的Cygnus車廂重新設計了室內空間。British Pullman列車的每節車廂均具有獨特的歷史背景，並不斷呈現設計與工藝的前沿體驗。在Cygnus車廂的設計過程中，安德森以其夢幻般的敘事手法致敬了車廂出產的1950年代。

安德森鍾情火車和精湛工藝，並以一系列電影佳作享譽國際，包括《大吉嶺有限公司》(The Darjeeling Limited)，《歡迎來到布達佩斯大飯店》(The Grand Budapest Hotel)，以及最新作品《法蘭西特派週報》(The French Dispatch)。他在設計過程中悉心保留裝飾藝術風格的古董車廂原味，同時加入現代設計手法。安德森指標性的對稱線條，獨特色彩運用，以及新藝術風格設計令車廂彰顯出其濃郁的個人風格。Cygnus的名稱來自希臘平衡之神，通常以天鵝形象示人，車廂設計以種種細節致敬這一神話傳說─鑲嵌工藝融合優美波紋與天鵝元素，天花板上佈置精巧的銀葉折射出天光水影，香檳冰桶呈現天鵝的姿態。

談及此次設計合作，安德森表示：「我非常喜愛火車！拍攝電影的時候常有機會設計改造車廂，因此我立即答應了這一真實生活中的機會，並且迫不及待地想在保留Belmond列車原有經典特色的同時加入新的元素。Belmond列車令這些珍稀的遺產保持生命力，讓這種業已式微的旅行方式開啟全新黃金時代。」