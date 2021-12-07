設計師Virgil Abloh中東首展

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撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-Qatar Museums

設計師Virgil Abloh中東首展

Figures of Speech

由2021年11月5日起，卡達博物館（Qatar Museums）將在位於Fire Station的Garage畫廊舉辦美國藝術家兼設計師Virgil Abloh的職業中期回顧展。作為Abloh在中東地區的首個展覽，本次展覽名為「Virgil Abloh: Figures of Speech」，展期至2022年3月31日，將展出超過55件作品，深入探討他從視覺藝術到音樂、時尚、建築和設計等領域的多元化及開創性的媒介探索。Figures of Speech由芝加哥當代藝術館（Museum of Contemporary Art Chicago）策劃，由卡達博物館承辦展出並與AMO（OMA建築事務所的研究工作室）合作設計。展覽作為「卡達－美國2021年文化年」的一部分，旨在成為加深各國及其人民之間相互理解的年度國際文化交流活動。

Virgil Abloh於1980年在美國出生，從小受到芝加哥城市文化的啟發，培養了對設計和音樂的興趣。Abloh在伊利諾理工學院（Illinois Institute of Technology）攻讀建築學碩士期間，結識了美國音樂家Kanye West並加入其創意團隊，從事專輯封面製作、音樂會設計和產品銷售工作。Abloh在2013年於義大利米蘭創立了自己的獨立時尚品牌Off-White™，並於2018年擔任LV的男裝創意總監。

從Abloh自己的作品及其他合作中，「Virgil Abloh: Figures of Speech」展示了他所處的時尚、音樂、藝術和設計的複雜世界，並展現了他使用各領域元素進行表達的超卓能力。展覽旨在呈現各領域的概貌，梳理其發展過程中的重要里程碑，以及闡述某一重要當代文化現象。展覽場所Fire Station為此提供了獨特的環境，其兩大畫廊空間令參觀者能夠身臨其境地感受多樣的作品，而環境較私密的3號展廳則強調了「Black Gaze」中的種族主題。戶外庭院連接著所有的展廳，而Abloh的一些作品亦在城中不同角落展出。

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