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廣納善緣的日式開放宅

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-Koichi Torimura

資料暨圖片提供-Takanori Ineyama Architects

From City to Rural

廣納善緣的日式開放宅

位於日本山梨縣的Tab House，是當地出身的建築師稻山貴則為了從東京移居到山梨縣的一家三口所特別設計的移居住宅，由於了解當地的風土民情，以及希望屋主能夠自然且迅速地融入當地不同於城市步調的鄉村生活， 所以在構思Tab House的結構佈局時，增加與鄰家的互動與往來就成了一個關鍵性的設計重點。

開放式設計增進周遭交流

從繁忙緊湊的東京都會區移居到山梨縣的鄉下地區，建築師稻山貴則認為如何融入當地的居住環境並從而建立起新的 生活步調，對展開移居新生活的屋主來說是最重要的事情，所以他希望一家三口能從居住的屋宅中自然地展開與鄰近住戶的交流，於是Tab House被設計為一棟與周遭環境，不論是自然或是鄰人都可輕鬆互動的開放式住宅，將室內空間 無接縫的往外延伸，主要的目的也是鼓勵屋主能夠自動走出戶外，讓自宅生活能與外界產生緊密的情感連結。

在屋子的外部設計上，最特別的就是在位於正面的入口處，搭建了如同甲板一樣的露台緣廊，將通常被使用在內部庭園空間的日式設計，做了另外一種更為開放式的詮釋，只要將位於戶外與室內空間居中透明的滑動門拉開，居家空間瞬時放大延伸連成一氣，成為一個更通透寬廣的生活場域，而位於二樓的木製陽台以及一樓邊間的大格窗，都是建築師希望屋主能與外部環境更加親密，並能從中得到更多生活樂趣的設計。

節省能源的公享式生活區域

從戶外經由甲板緣廊進入室內，首先映入眼簾的是一個挑高兩層樓的明亮空間，包含了用餐區、廚房以及起居空間⋯等全家人會聚在一起進行活動的公共區域，這樣呵成一氣的空間連 結設計，可以讓為寒冷冬日設置的地熱式地板更有效率的運作以節省能源的使用，公共區域 兩側則是樓中樓的設計，個別隔出符合屋主日常使用的機能空間，比方說圖書閱覽室、工作 室，夾層下方則營造出和式的空間，和洋合璧的設計藉由木製材質與統一的色調，在視覺上得到了協調性，而設計師也刻意將西式餐桌與和式設置在靠近門口的區域，看似模糊卻又明確地劃分出隱私的界線，這樣的設計讓屋主與親友或是鄰居交流時也不至於曝露出太多居家 細節隱私，不論是暫時小憩與鄰居老奶奶閒話家常的下午茶時光，或是特殊節慶大批親友來訪的歡聚時刻，都可以在這個空間感受到賓至如歸的溫馨氛圍。

建築師表示，他在這個社區居住時，時常得到鄰居餽贈的蔬菜，以及獲得許多如何美化周遭環境的建議，也透過了像甲板露台這樣的延伸空間於當地人情感交流，他相信Tab House的開放式設計，絕對能為屋主的移居生活作出貢獻，讓屋主享受更為悠閒自在且與當地更為緊密結合的農村生活。

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