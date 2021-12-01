【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-田方方

資料暨圖片提供-RIGI睿集設計

乘載美好生活的白色房子｜中國。上海

在上海一個普通平凡的舊巷弄中，RIGI睿集設計的主設計師劉愷重新翻修了這棟三層樓高的白色住宅「A white house, a growing home」。上海有很多類似的老房子，這棟白色屋宅並不是一個平白而起的新建築，它位於一個自然狀態形成的街區之中，而在這些街區急聚的老房子們皆承載了上海的記憶，將尋常市民的日常生活淡然卻深刻地鏤刻於一磚一瓦之中。

重塑屋宅整體的架構邏輯與形態

原本的房子於1947年完工，是一棟三層樓高的建築，由於內部複雜隔間加上過深的垂直縱深，讓建築內部整體的採光普遍不足。由於建築修建時間較早，建築局部構造有修復結構需求的可能，因此RIGI睿集設計的設計團隊為建築整體做了加固設計，並統一了整個建築的層高，將原來位於北側的樓梯全部拆除，並將天窗和樓梯設置為建築的中心，重新塑造了整個三層的邏輯和形態，設計團隊將鋼板樓梯穿孔之後，可以達到透光的作用，樓梯圍繞自然光天井自一樓起循序向上，讓整個家都圍繞著天光垂直的延展。

主設計師劉愷在一樓的設計中延展了半開放的區域，模糊了室內外的界限，原來孤立的院落和三層空間，在改造後有了新的對話關係，半戶外陽光空間，為客廳空間增加了足夠溫暖的氣息。陽光，植物，室內，室外，模糊的場景界限讓空間和生活場景中隨意切換，設計團隊在院子中預留了一個樹洞，春天的時候種上的樹木，隨著這個家，孩子一起成長，時間也是設計的一部分。

全家人共享天倫的空間

陽光房、客廳、餐廳與廚房在一樓的設計中形成一個完整空間，這是一家人在一起分享最多的空間，不管是父母孩子還是老人，設計團隊希望這個空間是屬於生活之中的每一個場景，而不是被功能所定義的，設計團隊設計了一整面模組化的家具牆面，稱之為「Life board」， 這面牆搭配可隨意裝配組合的配件，隨著屋主的生活慢慢地變化，就像是日記一樣記錄著每一天的日常生活。

在二樓的空間中，將門和儲藏空間隱藏在牆面中，創造了一個乾淨且完整的區域，在陽光充足的時候，這是一個很溫暖的屬於家的空間。孩子的床、書桌以及儲物區用設計連接在一起，讓孩子可以隨性地在樓梯爬上爬下，在院子裡不停地玩耍，這也是團隊的設計初衷，給孩子一個更大的世界，站在另一個角度去理解這個不停變化的世界。

由鋼板樓梯圍繞自然光天井自一樓起循序向上，可以看到改造過後的天窗、垂直採光窗以及一個純戶外空間，這是改動最大的區域。整個建築的啟發點就是從陽光和垂直空間開始，主臥保留了原始建築的坡頂結構，將衣帽間和衛浴空間統一在一個盒子之中，最大限度地保留了原始建築的形態，並在本來並不大的空間中創造了新的關係。主設計師劉愷表示：「房子並不代表家，家永遠是屬於自己的家人的地方。家承載了我們每一天的生活，這應該是一個容器，承載著我們的成長，經歷和希望，而設計，應該是給生活更多的寬容，並讓我們的生活更為美好」