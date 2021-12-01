乘載美好生活的白色房子

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-田方方

資料暨圖片提供-RIGI睿集設計

乘載美好生活的白色房子｜中國。上海

在上海一個普通平凡的舊巷弄中，RIGI睿集設計的主設計師劉愷重新翻修了這棟三層樓高的白色住宅「A white house, a growing home」。上海有很多類似的老房子，這棟白色屋宅並不是一個平白而起的新建築，它位於一個自然狀態形成的街區之中，而在這些街區急聚的老房子們皆承載了上海的記憶，將尋常市民的日常生活淡然卻深刻地鏤刻於一磚一瓦之中。

重塑屋宅整體的架構邏輯與形態

原本的房子於1947年完工，是一棟三層樓高的建築，由於內部複雜隔間加上過深的垂直縱深，讓建築內部整體的採光普遍不足。由於建築修建時間較早，建築局部構造有修復結構需求的可能，因此RIGI睿集設計的設計團隊為建築整體做了加固設計，並統一了整個建築的層高，將原來位於北側的樓梯全部拆除，並將天窗和樓梯設置為建築的中心，重新塑造了整個三層的邏輯和形態，設計團隊將鋼板樓梯穿孔之後，可以達到透光的作用，樓梯圍繞自然光天井自一樓起循序向上，讓整個家都圍繞著天光垂直的延展。

主設計師劉愷在一樓的設計中延展了半開放的區域，模糊了室內外的界限，原來孤立的院落和三層空間，在改造後有了新的對話關係，半戶外陽光空間，為客廳空間增加了足夠溫暖的氣息。陽光，植物，室內，室外，模糊的場景界限讓空間和生活場景中隨意切換，設計團隊在院子中預留了一個樹洞，春天的時候種上的樹木，隨著這個家，孩子一起成長，時間也是設計的一部分。

全家人共享天倫的空間

陽光房、客廳、餐廳與廚房在一樓的設計中形成一個完整空間，這是一家人在一起分享最多的空間，不管是父母孩子還是老人，設計團隊希望這個空間是屬於生活之中的每一個場景，而不是被功能所定義的，設計團隊設計了一整面模組化的家具牆面，稱之為「Life board」， 這面牆搭配可隨意裝配組合的配件，隨著屋主的生活慢慢地變化，就像是日記一樣記錄著每一天的日常生活。

在二樓的空間中，將門和儲藏空間隱藏在牆面中，創造了一個乾淨且完整的區域，在陽光充足的時候，這是一個很溫暖的屬於家的空間。孩子的床、書桌以及儲物區用設計連接在一起，讓孩子可以隨性地在樓梯爬上爬下，在院子裡不停地玩耍，這也是團隊的設計初衷，給孩子一個更大的世界，站在另一個角度去理解這個不停變化的世界。

由鋼板樓梯圍繞自然光天井自一樓起循序向上，可以看到改造過後的天窗、垂直採光窗以及一個純戶外空間，這是改動最大的區域。整個建築的啟發點就是從陽光和垂直空間開始，主臥保留了原始建築的坡頂結構，將衣帽間和衛浴空間統一在一個盒子之中，最大限度地保留了原始建築的形態，並在本來並不大的空間中創造了新的關係。主設計師劉愷表示：「房子並不代表家，家永遠是屬於自己的家人的地方。家承載了我們每一天的生活，這應該是一個容器，承載著我們的成長，經歷和希望，而設計，應該是給生活更多的寬容，並讓我們的生活更為美好」

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洋溢輕盈色調的光之美寓 可靈活運用的多元娛樂空間

APARTAMENT AML位於巴西聖保羅布魯克林社區的一座高塔型建築內，拜塔形建築的制高位置優勢所賜，公寓擁有相當寬闊的視野景觀，可以毫無阻礙地瀏覽城市美景，當地的設計工作室David Ito Arquitetura善用這個環境優勢，並回應了屋主對室內設計的兩大要求。

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傳統與現代的自然對話

Arquitectos的兩位設計師深入研究並在尊重原屋宅的歷史背景與建築結構的前提之下，保留了兩個帶承重牆的隔間，擴建了另外兩個空間，以及修復了一個附帶天井的室內庭院，並堅持儘量保留拆除舊建築時所留下的建材加之再生利用，讓一個即將廢棄的傳統屋宅煥然一新，同時注入了現代風格的明亮與溫暖。

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