洋溢輕盈色調的光之美寓 可靈活運用的多元娛樂空間

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-Pedro Kok

資料暨圖片提供-David Ito Arquitetura

Living in the Nature Light

洋溢輕盈色調的光之美寓

APARTAMENT AML位於巴西聖保羅布魯克林社區的一座高塔型建築內，拜塔形建築的制高位置優勢所賜，公寓擁有相當寬闊的視野景觀，可以毫無阻礙地瀏覽城市美景，當地的設計工作室David Ito Arquitetura善用這個環境優勢，並回應了屋主對室內設計的兩大要求：「充足明亮的自然採光與靈活寬闊的娛樂共享區域。」

可靈活運用的多元娛樂空間

David Ito Arquitetura的設計團隊最主要的任務就是創造出一個可靈活運用的娛樂空間，一道絞鍊式的白色拉門扮演了非常重要的角色，設計團隊在一個開放寬闊的區域中設置了兩個用餐區、兩個休憩區，其中一個包含了視聽閱覽的功能，一 個廚房以及一個迷你吧檯，這些不同機能的空間全部分配集中在同一個區域之中，白色拉門可以視屋主的使用需求或是來訪賓客的人數多寡選擇打開或是拉起，區隔出較為私密封閉或是完全開放的空間。

而為了讓室內空間看起來更具通透感，並且引入屋主希望的大量自然光，設計團隊將對外的一側牆面施作以大面積的玻璃帷幕，從天花板到地板完全透明，可以將窗外的城市高樓景致完全納入室內的端景之中，每天從早到晚，實際的透過玻璃窗感受晨昏變換的壯麗景觀，夜晚時分看著窗外的萬家燈火，讓點點螢光療癒疲累了一天的身心靈。

鮮麗色調營造室內輕盈氛圍

除了引進大量的自然採光之外，David Ito Arquitetura讓室內空間看起來更寬闊的設計手法就是白色牆面與木質地板與家具的運用，白色牆面可以反射自然光並柔和整個室內空間的表情，讓屋內人工光源變成輔助的角色，白牆與木質地板與家具就像是一幅畫作的底色，中性的基調統一了視覺的平衡與協調性，屏除了雜亂的焦躁感，設計團隊並適時地在某個區塊加上色彩的點綴，如迷你吧檯區的白底藍色圖紋牆面、或是廚房的綠色拼貼地板，再加上家飾品與綠色植栽的畫龍點睛，重點式的色彩裝飾讓室內氛圍更顯輕快活潑，也讓整個居家空間更富有生活氣息與品味質感。