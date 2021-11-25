移轉10度 優化住家的理想視角

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【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-TOWOdesign堂晤設計

Optimum Angle

移轉10度 優化住家的理想視角

居住能否舒服，重點往往不在於空間大小，而是動線的安排規劃。在上海市中心，擅長使用重構手法的TOWOdesign堂晤設計，就針對空間較小的經濟型住宅，用旋轉10度的方式，讓空間產生視野放大的質變。

過去，常見到小坪數住宅多作為開放式設計，目的就是為打開格局，讓動線更加通透，但堂晤設計卻不這麼認為，為將屋主所需的日常起居、儲藏收納、辦公、娛樂聚會等功能盡納於不到15坪大的空間內，設計師將日常生活的重點規劃出四個功能盒，把相似的機能集中在同一盒子內，陳擺在空間，利用最簡單的法則使空間的功能與感受最優化。

集中功能收編為居家量體

這是一項很有趣的設計概念，把家如同收納心法般，將機能彙整成同一區塊，並將價值折射在空間區位和動線模式之中，妥善放置於公寓內，功能盒與功能盒之間會構成新的活動區域，就能讓空間整齊有序，設計師表示：「當公寓從一個由一間間房子組成的常規形態，變成一個由盒子外連續空間組成的流動空間形態。 黃色的廚房櫃體成為整個流動空間的中心。這樣的改變，會讓公寓完全消除了原本的壓抑感，擴大了空間感受。」 當量體實際被置入後，特別是在娛樂功能塊體部分，明確切割後的立面容易讓動線產生窒礙，因此，設計師決定對原本的設計做出調整，將所有功能體塊整體旋轉10度，如此一來，不僅讓光線及動線的引導更加流暢，同時也創造出一些有趣的空間角落。像是在臥房部分，旁側的夾角剛好能容納上床樓梯，而樓梯恰巧亦能作為暗櫃收納；客廳的夾角則被設計師規劃成三角燈箱，一方面能增添室內情境照明，另一方面也可變成客廳的角落端景或小小展示架。

讓彩度和材質放大空間視感

由於坪數較小，除了動線外，設計師也靈活運用簡單卻具有高亮度的色彩及材質，來延伸空間感，由原木、鮮黃、白及灰組構的空間色調，讓介於中段轉折的廚具盒子，以鮮黃打亮視覺，其餘再從抱枕及椅凳等小物作跳色點綴；而鏡面也是設計師拿來拓展空間的元素之一，中國人傳統習慣會忌諱躺在床上就看到鏡中自己的反射，有鑒於此，設計師巧妙將鏡像的反射角度與位置，將其錯落在各牆面，在滿足空間視覺延伸的同時，又避免日常起居時的鏡面干擾。

收納也是小坪數住家的重點規劃，利用隱藏式、推拉式、展示式等儲物空間，將其穿插在其它功能塊體中，加之開放式廚房、折疊餐桌，還有隱藏式洗手間，最大限度地利用每一寸空間；另外空間內還保留部分樑柱及牆面，以不假修飾的裸露結構處理，也正好與10度的旋轉互為參照，更顯趣味。從空間的結構本質出發，導入創意思維，讓想法不受限於框架，才能跳出設計套路，為居者帶來獨一無二且舒適敞朗的生活美學。

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