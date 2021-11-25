【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-Francis Dzikowski/OTTO

資料暨圖片提供-Barker Freeman Design Oﬃce

Living in the Nature Light

滿溢人文氣息的品味美宅

紐約在地的設計工作室Barker Freeman Design Office為位於布魯克林區，富有歷史感的聯棟排屋進行了整修改建工程的設計，在參考屋主的家庭成員組合以及生活習慣之後，設計團隊拆除了原本的布局隔間，並以微妙的增減手法創造出了全新的公共區域，讓屋主一家得以在一個充滿明亮光線，寬廣舒適的空間之中安居並享受愉悅的每一天。

優化生活動線空間更自在

舊有聯棟排屋內部空間的零碎格局不符合現任屋主的使用需求，所以Barker Freeman Design Oﬃce在 接下改建的委託工作時，第一個要規畫的就是全新動線與隔間的安排，設計團隊表示「透過細微的局部增加與減法設計調整，讓建築內部的空間得以連接延伸，形成一個具有連續性且彼此依賴的生活格局，以改善原本不良且深受隔牆限制的行走動線。」

一個全新且具有遮陰效果的門廊建置在入口，讓訪客可以有一個緩衝的空間稍作整頓不會直接進入主 要的生活區，包覆外牆的是水平的雪松壁板，設計團隊在前後門皆使用深淺不同的壁板色調以達到視覺的統一效果，量體底部使用較為穩重的深色調也能突顯出整棟建築的質感；從戶外的門廊進入室內，則是一連串經過重新規劃，屬於全家人共同的生活區域，這個空間是具有順序性的，從起居室到 餐廳，最後以廚房空間結尾，為了讓這個連續性的共享空間擁有充足的自然採光，設計團隊在不同牆面皆安排了大面積的玻璃窗戶，最後方的廚房空間在擴建之後安裝了中島廚檯，並在靠牆面的畸零位置裝置了可當工作檯使用的櫥櫃，額外多出來的工作室空間讓廚房的運用更為多元與靈活。

色彩重點裝飾打造人文氣息

原本在空間中具有強烈存在感的樓梯被安排到側邊的牆面，樓梯的上方特別開設了 一個天窗讓光線可以直接投射到階梯上，也讓這個一樓通往二樓的緩衝區域在照明 上有了明顯的層次感，二樓除了面向正門街道的主臥房之外還有兩間面朝後院的兒童房，兒童房皆在牆面轉角處安裝了大面積的玻璃窗戶以確保充足的自然採光。

整個住宅的內部牆面皆採光了中性基調的白色牆面，搭配輕盈調性的淺色木質地板與家具，衛浴空間也採用同樣的白色基調，但設計團隊巧妙地運用了不同花紋的馬賽克磁磚拼貼在牆面或是地板上，讓每一間衛浴都保有自己的個性，也創造出一個充滿療癒感的特色空間。