溫暖人心活力廚房 閃爍光芒VS.大地色調

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-Snaidero／德廚集團、Cesar、Valcucine／樺品國際、LEICHT／弘第HOME DELUXE、bulthaup／楠弘廚衛、Boffi／博鉅企業、MITON／義葳德名廚、SUNWAVE／台灣驪住、störmer／德宜國際

Warm & Vibrant Kitchen

溫暖人心 活力廚房

閃爍光芒 VS. 大地色調

時序入秋，正是為廚房換上新妝的好時機，從閃耀金色光澤的檯面、面板與配件，到櫃子綻放光帶的照明，以及經典雋永的大地色調廚櫃，皆能打造溫暖人心的活力廚房，凝聚家人情感、快樂烹調出一道道可口又健康的料理。

Snaidero-OLA 20系列，以超跑車體的流線為概念，設計廚具的弧形外觀，廚櫃邊角採圓切處理，弧形桌腳以原木材質呈現，賦予廚房柔和溫潤氛圍，顛覆傳統四方廚具冰冷印象。（德廚集團）

Twinkling and Shiny

閃爍光芒

因疫情導致餐廳內用的種種限制，「廚房」成為裝修、改裝並升級為居家生活重心的第一選擇。於是，無論是閃爍金屬的時尚光澤，還是不鏽鋼、青銅與鑄鐵的迷離光芒，抑或內嵌於檯面與櫥櫃的燈光照明設計，為廚房挹注一股溫暖而現代的生活空間感，不僅愈加和諧融入於客、餐廳之中，無形之中更成為家人相聚交流的重要場域。

Boffi-Salinas系列，講到Boffi經典材質，非金屬烤漆Metals莫屬，共有7色可選擇，近看每一塊金屬烤漆門板都有手刷亂紋，除了具有設計感外也有防指紋的功能，美感及實用性兼具。（博鉅企業）

延遲一年半、終於在9月5-10日舉辦的第60屆米蘭家具展，雖不如以往盛大，在逆勢中卻別具意義。義大利廚具品牌Cesar即在米蘭家具展推出由Garcia Cumini設計的全新系列DRESSUP，僅22公分深的模組化系統，創造輕盈的視覺和多樣化的搭配；有別於傳統可垂直移動，同時保持高度通風和自由擺放，適應各種空間氛圍，選用香檳金面板、把手、凹槽和底座，精緻飾面和視覺亮度，洋溢綺麗柔和輕奢風采。

左：MITON-MÉNTA系列，強調環保、機能與設計感並存，與客、餐廳相融的櫥櫃，簡約俐落線條營造現代時尚，層板嵌入LED燈條的巧思，形成光帶散發安定人心的力量。（義葳德名廚） 右：Cesar-DRESSUP系列，僅22公分深模組系統創造輕盈視覺和多樣化搭配，精緻的啞光香檳金飾面，觸感柔軟細膩、閃爍迷離光澤，散發瑰麗輕奢風采，並防指紋、極耐磨損和化學侵蝕。（樺品國際）

一直走在國際廚具潮流尖端的Snaidero與法拉利超跑設計師團隊再度合作推出Vision系列，獨特的中島與半島櫃體結構設計，搭配不銹鋼檯面及高級實木折曲形成專屬的優美V標誌支撐架，鑲入流線型LED燈條，呈現非凡的視覺吸引力；門板表面以金屬漆四道塗層處理，視覺上帶有金屬感，並具有兼具溫暖與清爽的觸感，無論從審美或實用的角度看，都具備了獨特優雅的風格。

左：bulthaup b Solitaire Stainless Steel將不鏽鋼的美發揮到淋漓盡致，僅5mm薄如紙張的工作檯面，經手工打磨的緞面紋理，透出低調閃爍的金屬光芒，與細膩導角輝映出究極的完美工藝。（楠弘廚衛） 右：Snaidero-VISION系列，不銹鋼檯面及高級實木折曲形成專屬優美V標誌支撐架，門板以金屬漆四道塗層處理，視覺上帶有金屬感，具有兼具溫暖與清爽的觸感，構築時尚優雅風範。（德廚集團）

LEICHT開放式中島廚房運用無把手櫃體刻劃俐落線條，檯面下環繞式崁燈為簡約外型添上別出心裁的點綴，與中島上方懸掛崁燈兩相呼應，創造出不同層次的空間氛圍；光束感的線感設計也與牆面層板相呼應，有如時裝秀伸展台上的Spotlight照亮秀場，演繹出精緻與高品質的生活美學。

LEICHT- CLASSIC-FS│BOSSA系列，中島以無把手櫃體搭配檯面下環繞式崁燈，為簡約外型增添別出心裁的點綴，上、下呼應的光束線性設計，創造出不同層次的空間氛圍。（弘第HOME DELUXE）

Earth Tone

大地色調

秋收時分，貼近大自然的溫暖沈穩大地色系，從樹幹的木頭色、灰褐色、泥土的棕黃色，以至棕色、土黃、卡其、駝色、橄欖綠、灰藍、磚紅等低彩度的中間色調，將溫暖大地色系與廚房聯繫在一起，並賦予新意、佐以其他顏色與配件做搭配，增添視覺亮點，帶來溫潤沈靜的舒心氛圍。

Boffi經典廚具搭配珍貴稀有的Abonos oak沼澤橡木，千年在河水保護之下，使木材變得更堅硬，同時給予明顯的深色調與獨一無二的紋理，流露出沈靜溫潤質感，創造出獨特風味。（博鉅企業）

日本廚具品牌SUNWAVE從使用者的角度出發，不只順應空間以及裝潢的規劃，更創造以廚房為中心的新生活方式，幫助你創造自由的發想空間，提供具個人風格的廚房規劃。不管是挑選木紋面板中島與室內空間相結合，抑或木紋櫥櫃搭配大地色系中島的混搭產生多層次的空間質感，讓廚房不只是下廚與用餐，使用更多元化，不知不覺中家人開始聚集在這裡，成為生活的重心，更是家族親友們輕鬆聚會的場所。

SUNWAVE創造以廚房為中心的新生活方式，木紋櫥櫃搭配大地色系中島，營造自然療癒氛圍，寬敞水槽與陶瓷檯面讓料理及清潔都變得輕而易舉，美滿生活從廚房開始。（台灣驪住）

以中島為核心場域的bulthaup b2廚房，以實木與不鏽鋼材質，打造出極簡卻不失溫潤的質感空間。以老木匠家傳的工具箱為概念的b2，由奧地利知名設計團隊EOOS所設計，打破了傳統廚房靠牆擺放的設定，轉而將廚房最重要的工作檯功能－「火點」與「水點」回歸到空間的中島核心，並以溫潤木質、精巧布局的工具櫃與家電櫃，定調出廚房的亮點，提供使用者更舒心的體驗，也回歸烹飪的美好初衷。

左：LEICHT-BOSSA│F 45-C系列，不只侷限於模組化廚房的功能性運用，從居家入口、公共廳區到廚房場域，讓門板化身為整體居家元素，淺色木質與純淨白色共築北歐自然的寫意。（弘第HOME DELUXE） 右：bulthaup b2打破了傳統廚房靠牆擺放的設定，以溫潤木質、精巧布局的工具櫃與家電櫃，定調出廚房的亮點，提供使用者更舒心的體驗，也回歸烹飪的美好初衷。（楠弘廚衛）

德國廚具störmer品牌概念在於創新及工藝的展現，亦嘗試不同材質的結合，Ontario系列透過木質的紋理，在平滑淨白的色調中展現溫潤優雅的氣息。極簡的線條，細緻的內裝，結合可控的“Emoti onlight”LED玻璃展示櫃，為整套廚具塑造出輕盈的視覺效果，亦帶來溫暖舒心的美學生活。

störmer-Ontario系列，自然的木質紋理與平滑的淨白鋼琴烤漆相得益彰，結合可控的LED玻璃展示櫃，塑造出輕盈的視覺效果，展現溫潤優雅的氣息。（德宜國際）

Valcucine-GENIUS LOCI系列，隱身在啞光米灰色中島櫃體檯面下的卡多索石抽屜，連結延伸出去的木質便餐檯，搭配嵌入高櫃面板與層板的燈光，創造自然溫潤且層次豐富的廚房場景。（樺品國際）