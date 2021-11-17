秋冬寢臥美學 打造舒適療癒夢鄉

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-席夢思、TEMPUR丹普／席伊麗、美國金格名床KING KOIL、TENDAYS、HOYACASA禾雅國際、WEDGWOOD／特力集團、ROLF BENZ／D&L丹意信實、Turri、尊宇國際 Regal Crown、TRECA Paris、Zanette

Fantastic Bedroom

2021秋冬寢臥美學賞析 打造舒適療癒夢鄉

全球疫情的延燒，改變了許多人的日常生活，心情上也不免受到影響，焦慮緊張影響到晚上的睡眠，打造一個舒適又健康的寢臥空間絕對是不能輕忽的事情，而床架、床墊以及寢織品更是營造舒眠環境缺一不可的三大關鍵要素，本期DECO雜誌特別精選深獲消費者好評與肯定的精品床墊，以及能提升寢室品味質感的床架與寢飾，讓你在擁有健康又安適的睡眠之餘，也能同時享有風格品味與精緻美學的美好居家場域。

Comfort Mattress 科技睡眠床墊

1／獨立支撐

法國寢飾品牌TRECA Paris講究藝術美學的新穎風格設計，雲床墊Nuage使用頂級天絲棉面料，觸感柔軟貼身，獨立袋裝彈簧Air Spring塑造獨立睡眠區域，每一個彈簧根據身的曲線提供獨立的支撐，保證脊椎於側睡時呈現平直狀態。

2／優雅美學

獨家結合M.M.T.醫學測試，致力於精準睡眠的領導品牌TENDAYS，歷經品牌設計團隊歷時多年的努力，呈現最高水準的產品品質和經典永恆的優雅美學特質，有如全美鑽石之姿，由內而外成就極致，以嶄新面貌推出完美無瑕的藝術典藏系列「克洛莉思」。

3／舒緩壓力

TEMPUR丹普獨特感溫材能感應體溫而自動變得柔軟，貼合身形曲線並舒緩壓力點，提供軟硬適中、符合身體所需的最佳支撐和放鬆，並且能吸收移動時所產生的動作壓力，有效減少睡眠時伴侶間移動所造成的干擾。

4／睡眠享受

美國金格名床 KING KOIL天夢系列─金賞紀念睡床內襯上層精選太空記憶膠，依人體曲線作完整包覆，平均支撐、平均釋放體重的壓力；內襯下層精選高彈性科技乳膠，柔軟中具有支撐力，帶給你極致的睡眠享受。

5／獨步科技

席伊麗承襲百年的優良傳統，領先床墊業界，獨家採用使用於航太科技、高爾夫球竿的鈦合金材質，比一般彈簧更輕巧、且更堅固耐用，擁有獨步全球的鈦合金彈簧專利等多項技術，讓你體驗全球知名飯店所帶來的頂級睡眠。

6／輕盈舒適

丹普全新ONE BY TEMPUR時尚床墊系列，提供兩款不同睡感：丹普時尚菁英及丹普時尚床墊，擁有時尚、活潑外形設計，提供都會輕奢華年輕族群最值得犒賞自己的的輕盈舒適好眠。

Designed Bedding 品味時尚寢飾

1／優雅蕾絲

尊宇Morbido蕾絲寢具採用五星級精緻車縫工藝，並搭配100%純棉優雅蕾絲，閉上眼即能感覺到布料做工所帶來的細緻膚觸，嚴選五星級等級布匹和台灣頂級印染技術，品質與時尚奢華為寢臥空間帶來時髦風景，同時讓睡眠饗宴更加令人療癒及享受。

2／自然和風

HOYA High Class Series和風雅致海島長絨棉刺繡工藝寢具，精選來自海島氣候環境生長，日照充足的海島棉花，非一般常見陸地棉，棉纖有著彈韌而細膩手感，無任何斷絮雜質，佐以自然和風式的刺繡工藝，能盡情體驗床寢觸感，亦是享受著雅致氛圍。

3／簡約設計

Wedgwood的Black Line的Solid Color簡約系列，以恰到好處的剪裁，結合恰到好處的細節，打造出「增一分太多，減一分則太少」的完美設計。藉由細緻的跳色滾繩飾邊，以最細膩輕巧的姿態，烘托出寢織沉穩舒適的溫暖質感。

Style Beds 風格質感床組

1／精準線條

Zanette的Morfeo床組是品牌與設計師 Giuseppe Bavuso 的結合之作，它不僅僅是一張床，更是一種將床與承重結構結合在一起的佈置，該結構的兩側各有一個床頭設計，以精確的幾何線條和平衡的厚度組合一起，床頭背後還有一個夾層，可以用來放置物品。

2／卓越工藝

出自Labs design工作室所設計的Rolf Benz TONDO床組，彷如一個寧靜的港灣，可以貼牆擺放，也可採開放式的配置。優雅渾圓的轉折式床頭，讓您能舒適地倚靠在床頭閱讀或相互談心聊天，堪稱經典設計、卓越工藝與極致舒適的最佳詮釋。

3／協調比例

義大利家具品牌TURRI去年推出的Blues系列以其協調比例與和諧色彩深獲好評，今年繼續與設計工作室Studio Viganò合作，針對寢臥區推出了一系列的床組，除了床，它還包括床頭櫃、抽屜櫃和梳妝台，在產品中可以找到胡桃木的線性結構，並帶有由Studio Viganò精心設計的金屬細節。