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LOFT元素貫穿空間 成就仿舊基調工業個性宅

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-戩創堂室內裝修設計工作室

仿舊基調工業個性宅

Industrial Loft

工業風粗獷不羈、外放通透的空間特質，在近幾年成為室內設計風格的趨勢主流，深受許多渴望居家設計與眾不同的屋主的喜愛。此案屋主也是在居住過奢華風的住宅之後，決定於新購入的屋宅中嘗試工業風格。戩創堂設計梁薴總監以各種設計元素在空間中注入工業風靈魂，並參考屋主的生活習慣與日常需求著墨於點線面全方位的視覺美感，最終呈現出一間契合屋主居住習慣且充滿工業風性格的個性質感宅。

以工業風元素貫穿空間主軸

想要在室內空間中型塑工業風格，須掌握多項特定設計元素，如保留建材原色的磚牆與水泥、黑灰白冷系色調、仿舊金屬鐵件以及復古感家具…等，如何將這些元素鋪陳於空間之中帶出獨特性格與美感，著實考驗設計師的美學底蘊與設計手法，而梁薴總監在本案中精準掌握各元素的協調比例，不論是格局動線、素材演繹或是色彩勻和，都將工業風格的專屬特質展露無疑。

本案為新成屋，四房格局加上公領域，讓設計師的創意擁有足夠揮灑的空間。梁薴總監表示因為重工業風太具壓迫感，屋主想要的是留有從容餘裕的輕工業風質感，所以梁薴總監在場域中適度地放入一些軟性素材，調和原本過於冷硬剛直的基調，整體以松木實木櫃體、穀倉門造形牆面、紅色文化石磚牆、黑色鐵件與鐵網門，交織出一個風格濃厚卻又不失舒適隨性的生活空間。

設計元素環環相扣婉轉呼應

由於屋主想要有充分收納展示的空間，所以不論是公領域、臥室及更衣室皆有實木櫃體搭配鐵網拉門的搭配設置，不僅滿足屋主需求更在視覺上鋪陳出統一的設計美感。客廳沙發背牆與主臥床頭背牆皆採清水模造型設計，灰階色調成為空間中的調和劑，適度地消弭元素拼接的突兀感；沙發兩側的穀倉造形牆面營造出猶如舊貨箱的復古韻味，同樣的設計也運用在臥榻下方、電視牆周邊的陳列櫃以及樓梯上樓處旁的轉折牆面，搭配沉穩色調的塑膠地磚以及紅色文化石磚牆，起承之間環環相扣彼此呼應，盡顯工業風格特色。

廚房與餐廳之間的推拉門特別使用長虹玻璃，冰柱狀的直線壓紋能夠讓光線產生色散，穿透長虹玻璃後的光線不僅柔和，也能創造如美顏濾鏡一樣的視覺效果，既保有透光性又具適度的遮掩效果。推拉門旁的櫥櫃玻璃門則使用雕花玻璃，就像30年前一般住家都會有的阿嬤的菜櫥，是獨屬於台灣記憶的濃濃復古味。餐桌上的吊燈仿如刻意外露電線的造型亦為工業風的特色元素之一，搭配金屬腳椅餐桌餐椅、茶几以及仿舊皮革沙發，簡約俐落的樣式卻能恰如其分地烘托出空間中的工業風格，帶出視覺上的一致性與整體感。

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