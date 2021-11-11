自然印記 為餐桌帶來美好視覺饗宴

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-Wedgwood、愛馬仕、Versace Meets Rosenthal、Rosenthal羅森泰、GREENGATE

NATURE PATTERN 自然印記

取材自大自然的繽紛動植物圖騰為餐桌帶來美好視覺饗宴。

奔放叢林

「叢林動物」系列靈趕來自90年代的邁阿密海灘景致，Rosenthal結合Versace品牌的標誌性印花圖騰─叢林印花與動物圖案及品牌象徵美杜莎，繁複的金色巴洛克裝飾融入綠棕櫚葉與繽紛的色彩中，彷彿沉浸在暖陽下的美麗沙灘。

奇幻花園

由知名Christian Lacroix創意總監Sacha Walckhoff 薩夏‧沃爾克霍夫操刀創作。這座療癒的奇幻花園，以獨特的植物圖騰與鮮豔的色彩帶來美妙的生機。家中的餐桌因奇幻花園系列更顯時尚朝氣！

生意盎然

「Passifolia 」為愛馬仕最新餐瓷系列，遊走於植物領域與藝術表象間，是源自 藝術家Nathalie Rolland Huckel的創作。她從大自然汲取靈感，筆觸細膩逼真。滿佈瓷盤的是精心勾勒的花燭葉脈；翠綠莖部可見枝液流動，生機盎然。

溫暖氛圍

GREENGATE 2021秋冬系列再次以自然花卉圖樣，帶來居家生活儀式感，提升生活溫度，令人待在家也能保持美好心情。延續品牌的浪漫印花圖樣，並以低彩度的色彩設計：芋紫粉、玫瑰粉、耶誕慶典紅、靛藍，展現秋冬時節的質感、沉穩，力圖為冬季生活注入療癒、溫暖氛圍。

漫遊美境

Wedgwood「漫遊美境系列」其創作靈感源自世界各地的驚奇文化元素，圖騰印花是一種貼近品味具有溫度的美感，醒目的視覺上帶來愉悅感，並巧妙地兼容並蓄庶民感與高貴感，2021年新增六款新花色中，除了延續著漫遊各地的概念，這次大自然中的動植物，更是創作主角。