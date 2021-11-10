溫暖大地 帶來寧靜溫暖的情境與氛圍

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-Berluti、Rossini Sofas／寓意國際、Crate and Barrel、Zanette、HAY／DesignButik

AUTUMN COLORS 溫暖大地

質樸優雅的大地色系總是能為居家場域帶來寧靜溫暖的情境與氛圍。

新穎敞亮

Berluti Marbeuf系列著眼於平衡、卓越以及奢華感，新系列中的Club Chair扶手椅呈現出新穎且敞亮的設計，線條筆直而柔美，秉承同樣的一體成形原則，選用一整張Venezia皮革悉心打造，上面僅留簡潔的縫線作裝飾。

優雅美感

新銳北歐設計品牌 HAY 秋冬新品Quilton sofa「奎爾頓模組式沙發」，與知名的倫敦設計雙人組Doshi Levien聯手打造。以精準、俐落的結構設計，搭配衍縫工法，展現細膩的裁縫細節，創造完美比例。獨特外型，彰顯優雅美感，呈現絕對美型的時髦。

和諧融合

義大利家具品牌Zanette的Hood系列扶手椅，其造形輪廓讓人想起 50 年代的典型風格。西班牙設計師Francesc Rifé通過嘗試不同體積的座椅替代組合來尋找新的設計語彙，這些組合在保持其獨特性格的同時亦展現了和諧融合的特質。

質樸時尚

Crate and Barrel的Wells最新版經典皮製沙發既質樸又時尚。精簡了椅腳和框架的外型，讓空間視覺看起來更加寬闊。表面處理過程中塗抹的油和蠟延展後產生「迸發」的明亮調性，使皮革散發古色古香的氣息，讓每款沙發都有自然且獨特的紋理。

洗練極簡

Rossini Sofas頂級精品皮革沙發，運用洗練、極簡的設計語彙，在優雅造型下潛藏細膩觸感與久坐無負擔的支撐性；同時在個性化風格選項中，搭配皮革面料、縫線式樣、與模組化配置，體現百年淬鍊義式設計哲學與現代化品味風格古今交錯的邂逅。